Сценарист Baldur's Gate 3 признаёт, что плохо проработал Уилла

Я хотел бы, чтобы Уилл получил больше контента и более удовлетворительную арку. Как вы, наверное, знаете, в раннем доступе нам не понравилось, как Уилл вступает в команду и его начальные квесты. Так что мы начали с начала в тот момент, когда истории большинства остальных спутников уже были почти готовы. Многие решения пришлось принимать слишком поздно по ходу разработки. Была важная ситуация возле Врат Балдура, в которую я хотел поглубже вовлечь Уилла («Красный военный колледж»), но её вырезали. Значит, пришлось возвращаться к чертёжной доске. В итоге мы привязали его к герцогу Рейвенгарду и начали прорабатывать этот элемент его арки — и тут как раз я неожиданно заболел. Меня долго не было в офисе, а потом снова после выхода эпилога. Кажется, логово Ансура было идеей Свена

— у нас хватало ресурсов на отдельное подземелье. Пришлось продумать, как связать Уилла со Змеиным путём, но я не сумел из этого выжать больше чем просто босса в подземелье. Когда расклад уяснился, мне ничего не оставалось, кроме как начинать писать. В результате у Уилла меньше контента, чем мне хотелось бы. И он делится по сути на две истории — про Мизору и про Рейвенгарда. Задним числом я понимаю, что это, наверное, была ошибка. К тому же мне жаль, что я не придумал ему финал посильнее — меня всегда напрягало, что он возвращается к тому же, с чего начинал, всё тот же Клинок Фронтира, без каких-то значимых изменений.





При всём при этом, я люблю Клинка, я горжусь им — его искренностью, доброй душой и ярым героизмом. Мне искренне жаль, что я не дал вам провести с ним время более качественно.

