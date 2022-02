Сериал «Миротворец» Джеймса Ганна продлили на второй сезон

Джеймс Ганн поделился отличной новостью для всех поклонников «Миротворца» — перед самым финалом шоу продлили на второй сезон.

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax — and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ

— James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022