Сериал «Миротворец» Джеймса Ганна продлили на второй сезон

Джеймс Ганн поделился отличной новостью для всех поклонников «Миротворца» — перед самым финалом шоу продлили на второй сезон.

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax — and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ — James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022

Ганн напишет и снимет каждый эпизод второго сезона.

«Миротворец» продолжает историю героя Джона Сины, начатую в «Отряде самоубийц». Он продолжает выполнять тайные операции, в ходе которой натыкается на ещё один заговор. И вместе с тем — пытается решить проблемы с отцом.

Кроме того, Джеймс Ганн параллельно разрабатывает ещё один сериал для DC, о котором пока нет никаких подробностей.

Финальный эпизод сериала — его не показывали прессе — выйдет на этой неделе.