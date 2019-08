CBS All Access готовится выпустить ещё один сериал по «Звёздному пути» — шоу с подзаголовком «Пикар», которое расскажет о приключениях известного адмирала на пенсии. THR сообщает, что новый сериал получит два приквела — роман и мини-серию комиксов. Над ними совместно поработают CBS Consumer Products, IDW Publishing и Simon & Schuster’s Galley Books.

Серия комиксов с подзаголовком Countdown («Обратный отсчёт») расскажет об одной миссии, которая навсегда изменит жизнь Пикара. Всего в ней будет три выпуска. Сценарий для них напишет Майк Джонсон, до этого уже работавший над комиксами по «Звёздному пути». Выходить серия будет с ноября 2019 года по январь 2020-го.

В феврале 2020 года выйдет роман The Last Best Hope. Он подведёт к сюжету сериала и представит новых персонажей, которые появятся в шоу. Автором романа-приквела выступит Уна Маккормак.

Премьера сериала «Звёздный путь: Пикар» запланирована на 2020 год.