Сервис D&D Beyond опубликовал листы спутников из Baldur’s Gate 3

Цифровой сервис D&D Beyond опубликовал листы шести спутников из Baldur’s Gate 3 — специально для тех, кому не хватило цифровых версий персонажей в игре. Ранее они шли с коллекционным изданием игры.
У каждого — индивидуальный подход к дизайну листа персонажа, а ещё нарисован портрет и дана биография. Все герои приведены к первому уровню и классу по умолчанию:
- Астарион — эльф-плут
- Гейл — волшебник-маг
- Лаэзель — гитьянки-воин
- Шэдоухарт — полуэльф-жрец
- Уилл — человек-колдун
- Карлах — тифлинг-варвар
Осторожнее, каждый лист персонажа по ссылке занимает около сотни мегабайт.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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