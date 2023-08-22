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    Новости

    Сервис D&D Beyond опубликовал листы спутников из Baldur’s Gate 3

    22 августа 2023
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    22.08.2023
    1639
    0 минут на чтение
    Сервис D&D Beyond представил листы спутников из Baldur's Gate 3

    Цифровой сервис D&D Beyond опубликовал листы шести спутников из Baldur’s Gate 3 — специально для тех, кому не хватило цифровых версий персонажей в игре. Ранее они шли с коллекционным изданием игры.

    У каждого — индивидуальный подход к дизайну листа персонажа, а ещё нарисован портрет и дана биография. Все герои приведены к первому уровню и классу по умолчанию:

    • Астарион — эльф-плут
    • Гейл — волшебник-маг
    • Лаэзель — гитьянки-воин
    • Шэдоухарт — полуэльф-жрец
    • Уилл — человек-колдун
    • Карлах — тифлинг-варвар

    Осторожнее, каждый лист персонажа по ссылке занимает около сотни мегабайт.

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