Сервис D&D Beyond опубликовал листы спутников из Baldur’s Gate 3

Цифровой сервис D&D Beyond опубликовал листы шести спутников из Baldur’s Gate 3 — специально для тех, кому не хватило цифровых версий персонажей в игре. Ранее они шли с коллекционным изданием игры.

У каждого — индивидуальный подход к дизайну листа персонажа, а ещё нарисован портрет и дана биография. Все герои приведены к первому уровню и классу по умолчанию:

Астарион — эльф-плут

Гейл — волшебник-маг

Лаэзель — гитьянки-воин

Шэдоухарт — полуэльф-жрец

Уилл — человек-колдун

Карлах — тифлинг-варвар

Осторожнее, каждый лист персонажа по ссылке занимает около сотни мегабайт.