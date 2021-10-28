    3
    Новости

    «Северянин» — новый фильм режиссёра «Маяка» и «Ведьмы» — выйдет в апреле 2022-го

    28 октября 2021
    28.10.2021
    1702
    0 минут на чтение
    «Северянин» — новый фильм режиссёра «Маяка» и «Ведьмы» — выйдет в апреле 2022-го

    Следующий фильм режиссёра Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма») выйдет 8 апреля 2022 года — хотя первоначально его планировали выпустить в этом году.

    Картина называется «Северянин», и известно о ней не так много. Её описывают как триллер и историю мести, которая разворачивается в эпоху викингов. Один из наследных принцев ищет справедливости после убийства его отца.

    В фильме звёздный актёрский состав: Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и артистка Бьорк. Над сценарием фильма работал Эггерс вместе с исландским поэтом и произаиком Сьоном Сигурдссоном.

    Читайте также

    «Маяк» — фильм ужасов о работе, которая сводит с ума 3

    Фильм «Маяк» — это «Зелёный слоник» в духе Лавкрафта

     Игорь Хованский |  15.01.2020

    Не стоит пугаться ярлыка «артхаусного хоррора». Это в первую очередь кино о ситуации, в которой бывал почти каждый, только в духе ужасов Лавкрафта или По.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 2
    0
    5440
    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов?

    Усы Дали, фурри-крестоносцы и говорящие собаки.

    Черновик 919
    0
    16083
    «Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу?

    Новая экранизация маэстро ужасов лишний раз доказывает, что не надо снимать десять часов по короткому рассказу.

    Не оторваться с первой строчки: книги, которые цепляют с первых же фраз 10
    0
    58334
    Не оторваться: книги, которые цепляют с первых строк

    От Рэя Брэдбери и Роджера Желязны до Марты Уэллс и Энди Уира.

    Видео: обзор настольной игры «Лига детективр
    0
    148298
    Видео: обзор настольной игры «Лига детективов»

    Новый ролик от Hobby World.

    Обзор Far Cry 6. Безалкогольный «Куба либре»   11
    0
    70842
    Обзор Far Cry 6. Безалкогольный «Куба либре»  

    ¡El sol! ¡Mar! ¡La Revolución!

    Читаем «Убийца воин» Брендона Сандерсона. Переиздание фэнтези-романа о воскрешённых богах
    0
    111683
    Читаем «Убийца Войн» Брендона Сандерсона. Переиздание фэнтези-романа о воскрешённых богах

    В самом начале романа мы знакомимся с главным героем Вашером и его разумным мечом.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом
    0
    123664
    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

    Где эпичная схватка под занавес сезона?

    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»
    0
    292962
    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

    Новое видео от Hobby World.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить