Следующий фильм режиссёра Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма») выйдет 8 апреля 2022 года — хотя первоначально его планировали выпустить в этом году.
Картина называется «Северянин», и известно о ней не так много. Её описывают как триллер и историю мести, которая разворачивается в эпоху викингов. Один из наследных принцев ищет справедливости после убийства его отца.
В фильме звёздный актёрский состав: Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и артистка Бьорк. Над сценарием фильма работал Эггерс вместе с исландским поэтом и произаиком Сьоном Сигурдссоном.
Читайте также
Фильм «Маяк» — это «Зелёный слоник» в духе Лавкрафта
Игорь Хованский | 15.01.2020
Не стоит пугаться ярлыка «артхаусного хоррора». Это в первую очередь кино о ситуации, в которой бывал почти каждый, только в духе ужасов Лавкрафта или По.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Первые на ЛунеКак на самом деле снималась высадка на Луну.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.