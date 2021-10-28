Следующий фильм режиссёра Роберта Эггерса («Маяк», «Ведьма») выйдет 8 апреля 2022 года — хотя первоначально его планировали выпустить в этом году.

Картина называется «Северянин», и известно о ней не так много. Её описывают как триллер и историю мести, которая разворачивается в эпоху викингов. Один из наследных принцев ищет справедливости после убийства его отца.

В фильме звёздный актёрский состав: Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и артистка Бьорк. Над сценарием фильма работал Эггерс вместе с исландским поэтом и произаиком Сьоном Сигурдссоном.