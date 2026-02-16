КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Скоро пройдет международная научно-фантастическая конференция «Человек-22»

Дмитрий Кинский
16 февраля 15:38
2 минуты на чтение
20 и 21 февраля в Школе дизайна НИУ ВШЭ пройдет международная научно-фантастическая конференция «Человек-22».
Ученые и эксперты Высшей Школы Экономики, Национального исследовательского ядерного университет «МИФИ» и Сколковского института науки и технологий обсудят тему человека будущего и различных аспектов его жизни.
В числе участников: палеонтолог Станислав Дробышевский, искусствовед Сергей Кавтарадзе, урбанист Дмитрий Соснин, футуролог Константин Фрумкин, футурист Сергей Жигарев, критик и наш постоянный автор Василий Владимирский, писатель Имран Кувадия из ЮАР, исследователь фантастики Ян До из Китая и не только.
Вот какие доклады ждут гостей:

  • Человек с медиааппаратом. Экранные искусства и реальность в 22 веке;

  • Сто лет тому вперёд. Человек будущего в советской фантастике 1920-х;

  • Долгосрочные тренды трансформации системы расселения в зеркале экспертных дискуссий и прогнозов;

  • Человек и человечество будущего в китайской научной фантастике;

  • Энергия от каменного века до будущего освоения Вселенной;

  • "Из жизни будущаго века". Тренды, нарративы, гипотезы;

  • Проектирование транспорта будущего: как заглянуть за горизонт событий;

  • Круг, периферия и длина дуги: место Южной Африки в международной системе — от Толстого до Трампа и далее;

  • Новый человек из «новой волны». Трансформация представлений о человеке в англо-американской фантастике;

  • Воображая землю будущего: геофилософия и футурология;

  • Антропология человека будущего.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

