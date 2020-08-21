Вечером 21 августа Warner Bros. внезапно сняла эмбарго на первые обзоры «Довода» Кристофера Нолана — оказывается, журналистов пригласили на закрытую пресс-конференцию, где они подписали документ без даты, её озвучили лишь позднее.
Оценки пока установились на уровне 85% по рейтингу Rotten Tomatoes, но картина ещё будет корректироваться.
Какой это за фильм? Несомненно, большой: масштабом под IMAX и продолжительностью в 150 минут даже после того, как его явно жестоко порезали на монтаже. Ещё это умный фильм — но его интеллектуальность выматывает и не приносит удовольствия.
«Довод» — это Бондиана, но без её культурного багажа. Фильм снимали в Италии, Эстонии, Индии, Норвегии, Великобритании и США, это шпионская история глобального размаха. Она делает всё то же, что и фильмы про Агента 007, но избегает их наследия — как, впрочем, и их клише. […] Нолан снял свой Бонд-фильм: забрал у франшизы все, что ему там нравилось, выбросил, что ему не нужно, а затем хорошенько всё «заноланил». То есть, перековеркал ткань времени.
Нашумевшая сцена в аэропорту Осло — та, где Нолан разбивает настоящий Боинг-747 — выглядит потрясающе, но это лишь прелюдия к тому, что будет дальше. Когда Нолан наконец-то разыгрывает свои карты и в полной мере задействует «инверсию» времени, начинается просто волшебство. В эпоху, когда мастера компьютерной графики могут создать на экране, (почти) что угодно, верность Нолана практическим эффектам вызывает в голове ощущения сродни тому, когда в «Парке Юрского периода» впервые появился тираннозавр. Фильм показывает тебе нечто, чего не может быть, но делает это так, что выдумку не отличить от правды».
Сам по себе «Довод» — фильм довольно простой. Он не сложный, а запутанный. Не глубокий, а масштабный. И гораздо более линейный, чем кажется, хотя по ходу сюжета встречаются очень изящные структурные реверансы.
Есть что-то раздражающее в фильме, который очень долго расписывает зрителям свою псевдо-науку, а потом признаёт, что мы все равно ничего не поймем. Сюжет бьёт нас по голове, а затем предлагает чай с плюшками и говорит: «Ну, случилось то, что случилось».
<…>
Если коротенечко, то фильм Нолана — идеальная визуализация фразы «Кто эти люди? Что тут происходит?» :)) Это вам не «Начало» — тут реально надо будет посмотреть раза три, не меньше, чтобы хотя бы немножечко вкурить, кто куда зачем! Обойдемся без спойлеров, скажу пока вот что:
- Это, имхо, пока что самый крутой и запутанный фильм Нолана.
- Он идёт 2,5 часа, но ты вообще не замечаешь этого. С первых же минут тебе дают мешком по голове и дальше — чисто американские горки. Причем вот этой медленной раскачки на подъём нет: ты сразу же летишь не вверх даже, а ухаешь вниз, оттуда резко — влево, потом по ухабам, а когда вроде вцепишься в креслице и подготовишься к тряске, все внезапно замедляется. То есть тебя дурят постоянно, меняя ритм, направление сюжета и накал.
- Слово «дурят» — ключевое. Если вы чего-то ждёте от фильма после трейлера и на что-то надеетесь — забудьте. Трейлер — мастерская обманка, аплодирую.
- Я угадала только один сюжетный поворот — и то наполовину 🙂
- Нолан говорит, что это его личная версия шпионского фильма, но для меня это мор дарк, мор реалистик версия «Назад в будущее» 🙂 С капелькой «Поттера» 🙂
- Музыка Людвига Горанссона совершенно чумовая.
- Роберт Паттинсон КРАСАВА. Лучший там, лучший.
- Кеннет Брана играет русского олигарха (это не спойлер) с таким классическим слоу демоник рашн акцентом. Лично я расстроена, что эта роль не у Юрия Колокольникова, который в фильме тоже есть, но на подпевках у сэра Кеннета.
- Дикий экшен. Совершенно дикий. Надо смотреть в IMAX, безусловно.
- Потом всем миром будем гуглить все эти теории физики, парадоксы и прочее-прочее.
Ольга Белик, редактор «КиноПоиска» (опубликовано в личном канале)
Другие авторы также отмечают сходство с Бондианой и подчёркивают богатую экспозицию. Кроме того, рецензенты считают, что диалоги в фильме получились скупыми на юмор, что скорее нехарактерно.
В России «Довод» выходит с 3 сентября.
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