Вечером 21 августа Warner Bros. внезапно сняла эмбарго на первые обзоры «Довода» Кристофера Нолана — оказывается, журналистов пригласили на закрытую пресс-конференцию, где они подписали документ без даты, её озвучили лишь позднее.

Оценки пока установились на уровне 85% по рейтингу Rotten Tomatoes, но картина ещё будет корректироваться.

Какой это за фильм? Несомненно, большой: масштабом под IMAX и продолжительностью в 150 минут даже после того, как его явно жестоко порезали на монтаже. Ещё это умный фильм — но его интеллектуальность выматывает и не приносит удовольствия.

Майк МакКэхилл, IndieWire

«Довод» — это Бондиана, но без её культурного багажа. Фильм снимали в Италии, Эстонии, Индии, Норвегии, Великобритании и США, это шпионская история глобального размаха. Она делает всё то же, что и фильмы про Агента 007, но избегает их наследия — как, впрочем, и их клише. […] Нолан снял свой Бонд-фильм: забрал у франшизы все, что ему там нравилось, выбросил, что ему не нужно, а затем хорошенько всё «заноланил». То есть, перековеркал ткань времени.

Алекс Годфри, Empire

Нашумевшая сцена в аэропорту Осло — та, где Нолан разбивает настоящий Боинг-747 — выглядит потрясающе, но это лишь прелюдия к тому, что будет дальше. Когда Нолан наконец-то разыгрывает свои карты и в полной мере задействует «инверсию» времени, начинается просто волшебство. В эпоху, когда мастера компьютерной графики могут создать на экране, (почти) что угодно, верность Нолана практическим эффектам вызывает в голове ощущения сродни тому, когда в «Парке Юрского периода» впервые появился тираннозавр. Фильм показывает тебе нечто, чего не может быть, но делает это так, что выдумку не отличить от правды».

Джордан Фарли, GamesRadar

Сам по себе «Довод» — фильм довольно простой. Он не сложный, а запутанный. Не глубокий, а масштабный. И гораздо более линейный, чем кажется, хотя по ходу сюжета встречаются очень изящные структурные реверансы.

Гай Лодж, Variety

Есть что-то раздражающее в фильме, который очень долго расписывает зрителям свою псевдо-науку, а потом признаёт, что мы все равно ничего не поймем. Сюжет бьёт нас по голове, а затем предлагает чай с плюшками и говорит: «Ну, случилось то, что случилось».