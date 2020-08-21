    9
    Кино | Новости

    «Слово „дурят“ — ключевое»: первые отзывы с закрытого показа «Довода»

    21 августа 2020
    Александр Стрепетилов
    21.08.2020
    3294
    3 минуты на чтение
    «Слово „дурят“ — ключевое»: первые отзывы с закрытого показа «Довода»

    Вечером 21 августа Warner Bros. внезапно сняла эмбарго на первые обзоры «Довода» Кристофера Нолана — оказывается, журналистов пригласили на закрытую пресс-конференцию, где они подписали документ без даты, её озвучили лишь позднее.

    Оценки пока установились на уровне 85% по рейтингу Rotten Tomatoes, но картина ещё будет корректироваться.

    Какой это за фильм? Несомненно, большой: масштабом под IMAX и продолжительностью в 150 минут даже после того, как его явно жестоко порезали на монтаже. Ещё это умный фильм — но его интеллектуальность выматывает и не приносит удовольствия.

    Майк МакКэхилл, IndieWire

    «Довод» — это Бондиана, но без её культурного багажа. Фильм снимали в Италии, Эстонии, Индии, Норвегии, Великобритании и США, это шпионская история глобального размаха. Она делает всё то же, что и фильмы про Агента 007, но избегает их наследия — как, впрочем, и их клише. […] Нолан снял свой Бонд-фильм: забрал у франшизы все, что ему там нравилось, выбросил, что ему не нужно, а затем хорошенько всё «заноланил». То есть, перековеркал ткань времени.

    Алекс Годфри, Empire

    Нашумевшая сцена в аэропорту Осло — та, где Нолан разбивает настоящий Боинг-747 — выглядит потрясающе, но это лишь прелюдия к тому, что будет дальше. Когда Нолан наконец-то разыгрывает свои карты и в полной мере задействует «инверсию» времени, начинается просто волшебство. В эпоху, когда мастера компьютерной графики могут создать на экране, (почти) что угодно, верность Нолана практическим эффектам вызывает в голове ощущения сродни тому, когда в «Парке Юрского периода» впервые появился тираннозавр. Фильм показывает тебе нечто, чего не может быть, но делает это так, что выдумку не отличить от правды».

    Джордан Фарли, GamesRadar 

    Сам по себе «Довод» — фильм довольно простой. Он не сложный, а запутанный. Не глубокий, а масштабный. И гораздо более линейный, чем кажется, хотя по ходу сюжета встречаются очень изящные структурные реверансы.

    Гай Лодж, Variety

    Есть что-то раздражающее в фильме, который очень долго расписывает зрителям свою псевдо-науку, а потом признаёт, что мы все равно ничего не поймем. Сюжет бьёт нас по голове, а затем предлагает чай с плюшками и говорит: «Ну, случилось то, что случилось».

    Кэтрин Шоард, Guardian

    <…>

    Если коротенечко, то фильм Нолана — идеальная визуализация фразы «Кто эти люди? Что тут происходит?» :)) Это вам не «Начало» — тут реально надо будет посмотреть раза три, не меньше, чтобы хотя бы немножечко вкурить, кто куда зачем! Обойдемся без спойлеров, скажу пока вот что:

    1. Это, имхо, пока что самый крутой и запутанный фильм Нолана.
    2. Он идёт 2,5 часа, но ты вообще не замечаешь этого. С первых же минут тебе дают мешком по голове и дальше — чисто американские горки. Причем вот этой медленной раскачки на подъём нет: ты сразу же летишь не вверх даже, а ухаешь вниз, оттуда резко — влево, потом по ухабам, а когда вроде вцепишься в креслице и подготовишься к тряске, все внезапно замедляется. То есть тебя дурят постоянно, меняя ритм, направление сюжета и накал.
    3. Слово «дурят» — ключевое. Если вы чего-то ждёте от фильма после трейлера и на что-то надеетесь — забудьте. Трейлер — мастерская обманка, аплодирую.
    4. Я угадала только один сюжетный поворот — и то наполовину 🙂
    5. Нолан говорит, что это его личная версия шпионского фильма, но для меня это мор дарк, мор реалистик версия «Назад в будущее» 🙂 С капелькой «Поттера» 🙂
    6. Музыка Людвига Горанссона совершенно чумовая.
    7. Роберт Паттинсон КРАСАВА. Лучший там, лучший.
    8. Кеннет Брана играет русского олигарха (это не спойлер) с таким классическим слоу демоник рашн акцентом. Лично я расстроена, что эта роль не у Юрия Колокольникова, который в фильме тоже есть, но на подпевках у сэра Кеннета.
    9. Дикий экшен. Совершенно дикий. Надо смотреть в IMAX, безусловно.
    10. Потом всем миром будем гуглить все эти теории физики, парадоксы и прочее-прочее.

    Ольга Белик, редактор «КиноПоиска» (опубликовано в личном канале)

    Другие авторы также отмечают сходство с Бондианой и подчёркивают богатую экспозицию. Кроме того, рецензенты считают, что диалоги в фильме получились скупыми на юмор, что скорее нехарактерно.

    В России «Довод» выходит с 3 сентября.

    Читайте также

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 7

    За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

     Кирилл Размыслович |  30.07.2020

    Разбираемся, почему автор «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» считается гением.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Комикс: король ужаса
    0
    16199
    Комикс: король ужаса

    Осенью должен быть Кинг!

    Малоизвестные фильмы, похожие на «День сурка» 2
    0
    33490
    Малоизвестные фильмы, похожие на «День сурка»

    Наша новая подборка забытого фантастического кино посвящена историям про петлю времени.

    Марина и Сергей Дяченко «Выбор»
    0
    83764
    Марина и Сергей Дяченко «Выбор»

    В новой зарисовке дуэт фантастов размышляет на тему «главного выбора в жизни».

    Читаем книгу: Генри Лайон Олди «Карп и Дракон 2. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах»
    0
    83152
    Читаем книгу: Генри Лайон Олди «Карп и Дракон 2. Повесть о стальных мечах и горячих сердцах»

    1. «У меня нет лица» — Никуда ночью не выходи, понял? — Да, господин. А по нужде? — Я имею в виду, не выходи со двора. И вообще, если выходишь […]

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 3
    0
    92880
    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался?

    Отлаженная система производства «отечественных блокбастеров» дала сбой.

    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи» 1
    0
    151207
    Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»

    Альтернативно-исторический детектив, ставший чем-то большим.

    Сериал «Утопия»: теория заговора, которая сбывается прямо сейчас 6
    0
    153190
    Сериал «Утопия»: теория заговора, которая сбывается прямо сейчас

    Конспирологический сериал скоро получит ремейк от Amazon — самое время пересмотреть оригинал! Тем более что он актуален как никогда: описанная там пандемия сбылась. А вдруг и остальные теории заговора верны?

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    318471
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить