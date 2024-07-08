СМИ: авторы Gothic и Risen закрыли студию

Польский игровой портал CD-Action рассказал, что Piranha Bytes, ответственная за Gothic, Risen и Elex, закрыла свои двери.

Это произошло еще 30 июня. Причиной послужило прекращение финансирования. Информацией с журналистами поделился один из сотрудников.

В качестве доказательства инсайдер поделился фотографиями из опустевшего офиса за несколько дней до публикации.

Руководство студии не планирует делать никаких заявлений по этому поводу. Получить от него комментариев изданию тоже не удалось.

Напомним, в начале 2024-го Piranha Bytes сообщала, что на фоне финансовых проблем ищет новых партнеров.

Если вы ждали ремейк первой Gothic, то не стоит переживать: им занимается совсем другая студия — Alkimia Interactive.