СМИ: Disney нашёл актрису на роль Лило в ремейке «Лило и Стича»

The Hollywood Reporter сообщает, что главную героиню Лило в лайв-экшне «Лило и Стича» исполнит дебютантка Майя Кеалоха.
Она присоединится к Заку Галифианакису, известному по фильму «Мальчишник в Вегасе». Если верить СМИ, актёр сыграет Венди Пликли — инопланетянина и специалиста по Земле.
Режиссёром выступил Дин Флейшер-Кэмп, номинант на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт, один из авторов «Моаны».
Новый «Лило и Стич» будет игровым ремейком мультфильма 2002 года, который повествует о дружбе гавайской девочки и инопланетянина.
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