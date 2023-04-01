СМИ: Disney нашёл актрису на роль Лило в ремейке «Лило и Стича»

The Hollywood Reporter сообщает, что главную героиню Лило в лайв-экшне «Лило и Стича» исполнит дебютантка Майя Кеалоха.

Она присоединится к Заку Галифианакису, известному по фильму «Мальчишник в Вегасе». Если верить СМИ, актёр сыграет Венди Пликли — инопланетянина и специалиста по Земле.

Режиссёром выступил Дин Флейшер-Кэмп, номинант на «Оскар» за мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт, один из авторов «Моаны».

Новый «Лило и Стич» будет игровым ремейком мультфильма 2002 года, который повествует о дружбе гавайской девочки и инопланетянина.