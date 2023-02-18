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    Новости

    Зак Галифианакис сыграет в киноремейке «Лило и Стича»

    18 февраля 2023
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    18.02.2023
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    Зак Галифианакис сыграет в лайв-экшне «Лило и Стича»

    Зак Галифианакис, известный по фильму «Мальчишник в Вегасе», получил роль в игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

    Кого сыграет Галифианакис, пока неизвестно. The Wrap пишет, что актёру досталась роль Венди Пликли — инопланетянина и специалиста по Земле. Это будет первый кинопроект актёра за несколько лет — с 2019 года Галифианакис сконцентрировался на озвучивании мультфильмов.

    В режиссёрское кресло сел Дин Флейшер-Кэмп, снявший номинированный на «Оскар» мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт, один из авторов «Моаны».

    Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе гавайской девочки-сироты Лило и инопланетянина Стича, который прячется на Земле от межгалактической полиции.

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