Зак Галифианакис сыграет в киноремейке «Лило и Стича»

Зак Галифианакис, известный по фильму «Мальчишник в Вегасе», получил роль в игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич». Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Кого сыграет Галифианакис, пока неизвестно. The Wrap пишет, что актёру досталась роль Венди Пликли — инопланетянина и специалиста по Земле. Это будет первый кинопроект актёра за несколько лет — с 2019 года Галифианакис сконцентрировался на озвучивании мультфильмов.
В режиссёрское кресло сел Дин Флейшер-Кэмп, снявший номинированный на «Оскар» мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт, один из авторов «Моаны».
Оригинальный мультфильм вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе гавайской девочки-сироты Лило и инопланетянина Стича, который прячется на Земле от межгалактической полиции.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Бэтмен: Не такие уж и разные«Мою мать тоже зовут Марта!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.