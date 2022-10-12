СМИ: Сидни Суини сыграет главную роль в новой экранизации «Барбареллы»

По данным Deadline, Сидни Суини, известная по «Эйфории», сыграет главную роль в киноадаптации комикса «Барбарелла», а также выступит ее исполнительным продюсером.
Однако картина находится на ранней стадии производство, за не пока не закреплены ни режиссер, ни сценарист.
«Барбарелла» — серия французских комиксов за авторством Жан-Клода Фореста. По ее мотивам в 1968 даже сняли одноименный фильм с Джейн Фонда в главной роли.
По сюжету искательница приключений Барбарелла отправляется на поиски злого ученого Дюранда-Дюранда, чтобы спасти галактику от уничтожения.
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