СМИ: Сидни Суини сыграет главную роль в новой экранизации «Барбареллы»

По данным Deadline, Сидни Суини, известная по «Эйфории», сыграет главную роль в киноадаптации комикса «Барбарелла», а также выступит ее исполнительным продюсером.

Однако картина находится на ранней стадии производство, за не пока не закреплены ни режиссер, ни сценарист.

«Барбарелла» — серия французских комиксов за авторством Жан-Клода Фореста. По ее мотивам в 1968 даже сняли одноименный фильм с Джейн Фонда в главной роли.

По сюжету искательница приключений Барбарелла отправляется на поиски злого ученого Дюранда-Дюранда, чтобы спасти галактику от уничтожения.