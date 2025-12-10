СМИ: Сигурни Уивер ведет переговоры об участии в сериале по Tomb Raider

Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер ведет переговоры о присоединению к актерскому составу грядущего сериала по Tomb Raider.
Пока неизвестно, кого может сыграть актриса в ТВ-экранизации.
Напомним, роль Лары Крофт в сериале досталась Софи Тернер («Игра престолов»). Режиссером выступает Джонатан ван Тюллекен («Сёгун»), а сценаристом и исполнительным продюсером — Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»).
Съемки Tomb Raider начнутся 19 января. Даты выхода пока нет.
