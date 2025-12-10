КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Новости

СМИ: Сигурни Уивер ведет переговоры об участии в сериале по Tomb Raider

Дмитрий Кинский
10 декабря 16:56
44
1 минута на чтение
Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер ведет переговоры о присоединению к актерскому составу грядущего сериала по Tomb Raider.
Пока неизвестно, кого может сыграть актриса в ТВ-экранизации.
Напомним, роль Лары Крофт в сериале досталась Софи Тернер («Игра престолов»). Режиссером выступает Джонатан ван Тюллекен («Сёгун»), а сценаристом и исполнительным продюсером — Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»).
Съемки Tomb Raider начнутся 19 января. Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Мы все связаны» — трейлер второго сезона «Аватара»

Новости

Похоже, тизер-статуя связана с новой Divinity, но Larian опровергает догадки
Правду узнаем ночью 12 декабря.

Новости

CDPR анонсировала настольную ККИ по Cyberpunk 2077

Новости

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» ставит антирекорд для Marvel на Disney+
Фильм неплохо смотрели в кино, но не на видео.

Новости

Купи Skyrim! Он без объявления вышел на Switch 2, и вот трейлер
И в нём есть контент из «Зельды»

Новости

Что будет на «Comic Con Игромире»
Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря

Новости

Первые кадры «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Новости

«Супермен», «Орудия» и The Last of Us — самые популярные фильмы и сериалы 2025 года на IMDb

Новости

Подробности о ремейке KOTOR 2 нашлись в документах суда
Студию пытались засудить за ложную рекламу — и всплыли, важные подробности.

Новости

Новый трейлер аниме All You Need is Kill — приквела «Грани будущего»
От создателей «Железобетона», и это видно.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты