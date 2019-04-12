Компания SpaceX впервые провела коммерческий запуск своей тяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A — он весит около шести тонн.

Компании также удалось успешно посадить на Землю два боковых ускорителя и центральный блок первой ступени. Ускорители приземлились на космодром Военно-воздушных сил США,  а блок — на платформу «Конечно, я всё ещё люблю тебя» (Of Course I Still Love You) в Атлантическом океане.

Первый пробный запуск Falcon Heavy компания успешно провела в феврале 2018 года, когда вывела на орбиту красный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. Тогда один из блоков разбился при посадке.

Falcon Heavy — одна из крупнейших крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения. Она может доставить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонн груза, в случае полёта на Марс — до 18,8 тонн.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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