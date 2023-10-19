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    Новости
    #Пацаны

    Спин-офф «Пацанов» продлили на второй сезон

    19 октября 2023
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    19.10.2023
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    #Пацаны
    Спин-офф "Пацанов" продлили на второй сезон

    Сериал «Поколение «Ви»» продлили на второй сезон, сообщает издание Variety. Это случилось даже до завершения показа первого сезона — его финальный эпизод должен выйти 3-го ноября. А наши впечатления от первых серий можно прочитать вот тут.

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    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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