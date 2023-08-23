Star Wars: Dark Forces 1995 года получит ремастер

Студия Nightdive, ответственная за ремейк System Shock, анонсировала ремастер классического шутера от первого лица Star Wars: Dark Forces 1995 года выхода.
Игру делают на собственном движке компании под названием KEX с поддержкой 4К и 120 FPS.
Обновленный шутер может похвастаться улучшенными эффектами и графикой, современным управлением, трофеями и достижениями и не только.
Релиз состоится до конца года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S, Nintendo Switch и ПК.
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Редактор
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Александр Ремизов
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