Стивен Спилберг спродюсирует документальный фильм про композитора Джона Уильямса

The Hollywood Reporter сообщает, что Стивен Спилберг вместе со своей компанией Amblin Television спродюсирует документальный фильм про легендарного композитора Джона Уильямса. Лента находится на самой ранней стадии производства.
В режиссёрское кресло сел Лоран Бузеро — документалист, известный по фильмам «Пятеро вернулись домой», «Натали Вуд: что остаётся за кадром» и «Мамин сын». Он также был режиссером множества закулисных короткометражек и документалок о создании фильмов, в том числе для проектов Спилберга.
Это будет один из первых документальных фильмов про Джона Уильямса — одного из наиболее признанных и опытных композиторов из ныне живущих и, возможно, самого влиятельного в истории кино. За шесть десятилетий карьеры Уильямс написал музыку к более чем сотне фильмов, в том числе к десяти эпизодам «Звёздных войн», первым трём фильмам о Гарри Поттере, лентам «Рожденный четвертого июля», «Мемуары гейши», «Далеко-далеко», «Турист поневоле», «Один дома» и «Воровка книг».
При этом на протяжении 50 лет Уильямс сотрудничал со Спилбергом и создал невероятные саундтреки к фильмам об Индиане Джонсе и «Челюстям», а также к картинам «Список Шиндлера», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Близкие контакты третьей степени», «Мюнхен», «Спасти рядового Райана», «Приключения Тинтина», «Боевой конь», «Линкольн» и новому полнометражному фильму режиссера «Фабельманы».
Спилберг сравнил их 50-летние отношения с Уильямсом с идеальным браком:
Сомневаюсь, что у нас когда-либо возникали разногласия. Я имею в виду, а что я смогу сделать? Сяду и напиши музыку сам?
90-летний Джон Уильямс ранее заявлял, что после «Индианы Джонса 5» подумывает закончить писать саундтреки, но затем изменил решение и планирует дальше продолжать работать над композициями к фильмам.
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