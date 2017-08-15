Кинокомпания Infinitum Nihil, основанная Джонни Деппом, снимет сериал по многопользовательской онлайн-игре The Secret World и её недавно вышедшему перезапуску Secret World Legends. Созданная норвежским разработчиком Funcom (Anarchy Online, The Longest Journey) The Secret World вышла 2012 году и даже украсила обложку «Мира фантастики».

Как сообщает издание Deadline, сюжет телеадаптации расскажет о теневой войне между тамплиерами, иллюминатами и Драконами. Центральное место займёт битва против сверхъестественного, которая охватит весь привычный мир. Не обойдётся и без древних мифов и современных теорий заговора.

Сценарий к сериалу напишут Джеймс В. Харт («Капитан Крюк», «Дракула») и Джейк Харт. Шоураннером будет Пэм Визи. Джонни Депп выступит продюсером шоу вместе с Кристи Дембровски, Сэмом Саркаром и Гудрун Гиддингс.

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