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    Сюжет нового мультфильма про Бэтмена развернётся в 1970-е и расскажет про мастеров единоборств

    13 августа 2020
    Кот-император
    13.08.2020
    2736
    0 минут на чтение
    Сюжет нового мультфильма про Бэтмена развернётся в 1970-е и расскажет про мастеров единоборств

    Издание THR рассказало про следующий полнометражный мультфильм про Бэтмена от DC Animations — Batman: Soul of the Dragon («Бэтмен: Душа дракона»). На этот раз Тёмного рыцаря занесёт аж в 1970-е.

    Сюжет картины не будет основан на каком-то конкретном комиксе. Синопсис гласит, что Бэтмену предстоит столкнуться с некой смертоносной угрозой из прошлого, а помогут ему бывшие напарники-студенты, с которыми он когда-то учился мастерству единоборств и рукопашного боя: Ричард Дрэгон, Бен Тёрнер и Леди Шива. Дрэгона, кстати, озвучит Марк Дакоскас! Среди актёров озвучания также засветились Дэвид Джинтоли, Келли Хью, Майкл Джай Уайт и Джеймс Хонг.

    Режиссёром мультфильма выступил Сэм Лью («Бэтмен: Год первый»), а на должность продюсера позвали легендарного Брюса Тимма, который работал над классическим анимационном сериалом 90-х. Сценарий написал Джереми Адамс (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge).

    Выход намечен на 2021-й.

    Ближайший к релизу мультфильм DC — это новая картина про Супермена Man of Tomorrow, которая выходит в цифре 23 августа.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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