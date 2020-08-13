Сюжет нового мультфильма про Бэтмена развернётся в 1970-е и расскажет про мастеров единоборств

Издание THR рассказало про следующий полнометражный мультфильм про Бэтмена от DC Animations — Batman: Soul of the Dragon («Бэтмен: Душа дракона»). На этот раз Тёмного рыцаря занесёт аж в 1970-е.

Сюжет картины не будет основан на каком-то конкретном комиксе. Синопсис гласит, что Бэтмену предстоит столкнуться с некой смертоносной угрозой из прошлого, а помогут ему бывшие напарники-студенты, с которыми он когда-то учился мастерству единоборств и рукопашного боя: Ричард Дрэгон, Бен Тёрнер и Леди Шива. Дрэгона, кстати, озвучит Марк Дакоскас! Среди актёров озвучания также засветились Дэвид Джинтоли, Келли Хью, Майкл Джай Уайт и Джеймс Хонг.

Режиссёром мультфильма выступил Сэм Лью («Бэтмен: Год первый»), а на должность продюсера позвали легендарного Брюса Тимма, который работал над классическим анимационном сериалом 90-х. Сценарий написал Джереми Адамс (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge).

Выход намечен на 2021-й.

Ближайший к релизу мультфильм DC — это новая картина про Супермена Man of Tomorrow, которая выходит в цифре 23 августа.