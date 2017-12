The Game Awards 2017: главные трейлеры и анонсы

8 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград The Game Awards 2017. Её справедливо называют «Оскаром» от мира видеоигр — особенно в том, что касается известности и «шумихи» вокруг мероприятия. В этом году организаторы немало удивили геймеров по всему миру — по числу анонсов событие хоть и уступает выставке Е3, но получилось не менее насыщенным и интересным. Давайте узнаем, что приготовили издатели и разработчики.

In the Valley of Gods

Campo Santo, создатели игры Firewatch, представили трейлер In the Valley of Gods. Она похожа на предыдущую игру, такая же яркая и тоже посвящена приключениям. Теперь действие разворачивается в египетских пирамидах, а в кадре появится второй персонаж.

Дата релиза намечена на 2019 год.

World War Z

Студия Saber Interactive (создатели Timeshift, Quake Champions) представила игру по мотивам фильма «Мировая Война Z» — помните такой зомби-апокалипсис с Брэдом Питтом в главной роли? Игра тоже расскажет о вирусе, который заражает людей и превращает их в монстров.

World War Z — это кооперативный шутер на четверых, действие которого развернётся в самых разных уголках мира, даже в Москве. Авторы обещают интерактивное окружение, которое будет помогать бороться против чудовищ.

Релиз на ПК, PS4 и Xbox One обещают «в скором времени».

The Legend of Zelda — Champions’ Ballad

Прямо во время церемонии компания Nintendo выпустила обширное дополнение к ролевой игре The Legend of Zelda. DLC «Баллада о Воинах» отправит Линка в новое масштабное приключение, в котором ему предстоит узнать о прошлом легендарных четырёх Воинов и исследовать загадочные гробницы. Кроме того, игроки смогут открыть новое оружие и доспехи, а также пройти игру на повышенном уровне сложности.

Shadows Die Twice

Почти что самый таинственный ролик всей церемонии показала студия fromSoftware, создателей серии Dark Souls. Поклонники считают, что перед нам тизер второй части Bloodborne, хотя не слишком-то и похоже.

Accounting+

Настоящая инди-дичь! Игра в виртуальной реальности от создателей безумного мультсериала «Рик и Морти», даже голос похож. Подробностей по ней пока нет, так что наслаждайтесь в меру сумасшедшим трейлером.

Bethesda и спасение одиночных игр

Компания Bethesda опубликовала шуточный ролик в жанре социальной рекламы, в котором выступает «за» сохранение одиночных игр. В ролике демонстрируются отрывки из игр компании: Dishonored 2, Wolfensten II: the New Colossus, Prey и Skyrim. На фоне новостей о падающих продажах одиночных игр компании ролик действительно выглядит как призыв о помощи.

Soul Calibur VI

В рамках церемонии The Game Awards 2017 продюсер Namco Кацухиро Харада анонсировал уже шестую часть файтинга Soul Calibur. Игру делают на движке Unreal Engine 4.

Soul Calibur VI выйдет в 2018-м на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Bayonetta 3

Отличные новости для всех поклонников слэшеров — и не очень для тех, у кого нет Nintendo Switch. Nintendo и Platinum Games подтвердили, что первые две части Bayonetta выйдут на этой портативной платформе 16 февраля 2018 года. А в разработке находится и третья часть, которая станет эксклюзивом Switch.

Дата выхода пока не называется.

Fade to Silence

THQ Nordic анонсировала свою постапокалиптическую «выживалку» раньше времени, за несколько часов до старта церемонии. C 14 декабря игра выйдет в «раннем доступе» в сервисе Steam, а в августе 2018 года состоится официальный релиз. В это же время Fade to Silence появится и на консолях.

В Fade to Silence игрокам предстоит исследовать ледяные земли, опустошенные мировой катастрофой, строить убежища и обороняться от чудовищ. В этом им помогут соратники, обладающие определёнными наборами навыков и особенностями характера. Также разработчики отмечают, что геймплей игры будет сильно завязан на погодных условиях.

GTFO

Студия 10 Chambers Collective (создатели серии Payday) анонсировала кооперативный шутер с монстрами для четверых игроков с необычным названием GTFO.

Релиз состоится в 2018 году «в каком-либо виде». Но ещё до конца 2017-го разработчики обещают показать что-то, связанное с будущей игрой.

Sea of Thieves

Microsoft наконец-то объявила дату выхода своего многопользовательского проекта на пиратскую тематику. Да-да, это та игра, где вы со своими друзьями управляете кораблём, стреляете из пушек, берёт врагов на абордаж и ищите сокровища на островах.

Игра выйдет 20 марта 2018 года для PC и Xbox One.

A Way Out

Electronic Arts объявила дату выхода игры A Way Out от Hazelight. Этот кооперативный экшен в жанре криминальной драмы впервые показали на конференции E3 2017.

Релиз намечен на 23 марта 2018 года. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Witchfire

Студия The Astronauts, куда входят авторы The Vanishing of Ethan Carter, Painkiller и Bulletstorm анонсировала шутер Witchfire. Игра немного напоминает предыдущие творения разработчиков и выглядит вполне бодро и динамично.

Дата релиза и платформы пока не сообщаются.

Playerunknown’s Battlegrounds

Студия Bluehole наконец-то назвала дату выхода игры из «раннего доступа» и показала геймплей на новой «пустынной» карте Miramar. Самые нетерпеливые могут уже ознакомиться с картой на тестовых серверах.

На PC игра выйдет 20 декабря, а релиз на Xbox One состоится 14 декабря.

Fortnite: Battle Royale

Epic Games показала трейлер ещё одного режима для «королевской битвы» в игре Fortnite. Теперь в масштабном сражении игроки делятся на две команды по 50 человек.

Режим уже доступен в игре.

Metro: Exodus

Студия 4A Games показала новый трейлер постапокалиптического шутера Metro: Exodus. Третья часть боевика от первого лица отправит нас за пределы московского метрополитена. Создатели обещают динамическую смену дня и ночи и огромные нелинейные уровни. Сообщается, что все принятые вами решения повлияют на судьбу ваших спутников и на сюжет в целом.

Metro: Exodus выйдет осенью следующего года.

Death Stranding

Самый главный трейлер всей церемонии снова произвёл неизгладимое впечатление на зрителей! 8 минут настоящего артхауса и безумия, практически Дэвид Линч от мира видеоигр. Разработчик Хидео Кодзима уверяет, что во всех трейлерах игры есть подсказки, которые помогут расшифровать увиденное. Ролик напрямую связан с предыдущими.

Правда, ни даты премьеры, ни других подробностей пока не показали.

