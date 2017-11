Blizzcon'17: главные трейлеры и анонсы

3 ноября стартовала выставка BlizzCon 2017, на которой компания Blizzard представила множество новостей о своих проектах. Мы собрали в одном месте все самые главные анонсы и трейлеры с конференции. Не пропустите!

StarCraft 2

В самом начале церемонии открытия президент и соучредитель Blizzard выступил с неожиданной новостью. Космическая стратегия StarCraft 2 становится бесплатной!

С 14 ноября в приложении Blizzard можно будет получить свою копию StarCraft 2: Wings of Liberty. Бесплатная версия не только откроет сюжетную линию за терранов, но и даст возможность поиграть в рейтинговые матчи. Если вы уже приобрели Wings of Liberty, то получите бесплатную Heart of the Swarm.

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm — игра жанра MOBA от Blizzard, которая вобрала в себя едва ли не всех популярных персонажей из миров компании. На BlizzCon 2017 организаторы анонсировали грядущее обновление для этой игры.

Во-первых, в HotS заглянут шиноби Ханзо из Overwatch и драконесса Алекстраза из World of Warcraft. Посмотрите дивный кинематографический ролик с их участием.

Во-вторых, игра получит исправления игровых механик вроде стелса и зональных атак, а также улучшенный матчмейкинг. В этом ролике демонстрируются геймплей и способности новых героев.

Hearthstone

Hearthstone: Heroes of Warcraft — популярная карточная игра во вселенной «Варкрафта» — тоже заслужила обновление от Blizzard. В анонсированном дополнении Kobolds & Catacombs игроков ждёт 135 новых карт, ряд новых способностей и бесконечное подземелье для одиночного прохождения.

Каждый раз игрок будет начинать со стартовой колодой, но после очередной победы мощь героя и его колоды будет возрастать. Сражения, соответственно, тоже будут становиться сложнее. Чтобы пройти всё подземелье, надо победить в 8 боях из 40. В качестве наград за прохождение каждый класс сможет получить собственное легендарное оружие.

Дополнение выйдет в декабре.

Overwatch

Overwatch — динамичный мультиплеерный командный шутер в футуристическом сеттинге. Игра получила ряд заметных нововведений, которые должны вновь подстегнуть интерес игроков.

Во-первых, компания анонсировала новое поле сражений. Оно называется BlizzardWorld и больше всего напоминает какой-нибудь «Диснейлэнд» — огромный парк развлечений, в котором разные локации выстроены под стать мирам Blizzard. Здесь и таверна «Хартстоун», и пилоны протоссов, и домики Альянса и многое-многое другое.

Во-вторых, ряды героев пополнила «биотик» Мойра — новый персонаж типа поддержки, которая при этом может не только лечить союзников, но и наносить массивный урон противникам. Мойра — это своего рода безумный учёный, который ставит во главу угла научные принципы и достижение цели любой ценой. А какой у неё зловещий смех!

Ну а в качестве приятного дополнения — новая короткометражка во вселенной Overwatch. На этот раз она расскажет трогательную и красивую историю Рейнхардта. Из ролика «Честь и слава» мы узнаем много нового о его прошлом.

World of Warcraft

Самые масштабные изменения коснулись легендарной MMORPG World of Warcraft. Война с Легионом почти завершена и теперь Альянс и Орда возвращаются в родной Азерот, чтобы снова вступить в бой… друг с другом!

На конференции анонсировали новое глобальное дополнение к игре, которое получило название «Битва за Азерот». Похоже, создатели игры решили отказаться от идеи «общего врага» в чьём-либо лице и вернуться к истокам — противостоянию Орды и Альянса.

В новом дополнении игроков ждут: два новых континента (Кул-Тирас для Альянса и Зандалар для Орды), левел-кап до 120 уровня, ряд новых подземелий и рейдов, сражения на островах и фронтире, а также союзные расы.

Дата выхода «Битвы за Азерот» пока не называется — видимо, мы узнаем о ней в ближайшее время на конференции. Пока что посмотрите кинематографический трейлер нового дополнения. Ролики Blizzard впечатляют, как и прежде.

Другая новость стала настоящей неожиданностью для всех фанатов WoW. Blizzard анонсировала «классические» сервера. Никакого Запределья, Нордскола, Катаклизма, демонов Легиона и островов с пандаренами. Одним махом компания вернула 2004 год!

Дата запуска классических серверов пока не называется.