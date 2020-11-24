Тизер спешла «Доктора Кто» с капитаном Джеком Харкнессом

BBC представила коротенький тизер спецвыпуска «Доктора Кто» Revolution of the Daleks, в котором объявила о возвращении Джона Барроумена к роли капитана Джека Харкнесса.
В последний раз Джек ненадолго появился в одном из эпизодов 12 сезона с предупреждением спутникам Доктора. В спецвыпуске ему предстоит ни много ни мало — спасти Землю, пока Доктор пытается выбраться из тюрьмы и разобраться со своими опаснейшими врагами в лице далеков.
BBC также поделилась постером спецэпизода.
Эпизод выйдет на новогодних праздниках.
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