Тизер спешла «Доктора Кто» с капитаном Джеком Харкнессом

BBC представила коротенький тизер спецвыпуска «Доктора Кто» Revolution of the Daleks, в котором объявила о возвращении Джона Барроумена к роли капитана Джека Харкнесса.

В последний раз Джек ненадолго появился в одном из эпизодов 12 сезона с предупреждением спутникам Доктора. В спецвыпуске ему предстоит ни много ни мало — спасти Землю, пока Доктор пытается выбраться из тюрьмы и разобраться со своими опаснейшими врагами в лице далеков.

BBC также поделилась постером спецэпизода.

Эпизод выйдет на новогодних праздниках.