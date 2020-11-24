    3
    Новости

    Тизер спешла «Доктора Кто» с капитаном Джеком Харкнессом

    24 ноября 2020
    Кот-император
    24.11.2020
    831
    0 минут на чтение

    BBC представила коротенький тизер спецвыпуска «Доктора Кто» Revolution of the Daleks, в котором объявила о возвращении Джона Барроумена к роли капитана Джека Харкнесса.

    В последний раз Джек ненадолго появился в одном из эпизодов 12 сезона с предупреждением спутникам Доктора. В спецвыпуске ему предстоит ни много ни мало — спасти Землю, пока Доктор пытается выбраться из тюрьмы и разобраться со своими опаснейшими врагами в лице далеков.

    BBC также поделилась постером спецэпизода.

    Тизер спешла «Доктора Кто» с капитаном Джеком Харкнессом

    Эпизод выйдет на новогодних праздниках.

    Читайте также

    Кто теперь Доктор Кто? Правда ли финал 12 сезона обрушил канон сериала

    Кто теперь Доктор Кто? Правда ли финал 12 сезона обрушил канон сериала

     Мария Шмидт |  09.03.2020

    В новом сезоне мы узнали нечто сногсшибательное о Повелителе времени.. или уже не повелителе?

    «Доктор Кто», 12 сезон: эталонное «внезапно» и старые знакомые 7

    «Доктор Кто», 12 сезон: эталонное «внезапно» и старые знакомые

     Мария Шмидт |  12.03.2020

    Второй сезон Криса Чибнелла обрушил на зрителей неожиданные возвращения давних героев, встречи со старыми врагами и революционные откровения.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 6
    0
    3525
    King’s Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо

    King’s Bounty 2 куда ближе к Fable, чем к «Героям Меча и Магии»

    Пётр Бормор «Практика»
    0
    16195
    Пётр Бормор «Практика»

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден
    0
    57778
    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

    Писательница и сценарист Blizzard, создавшая множество историй по Warcraft, StarСraft, Star Wars, Ravenloft, рассказывает, каково работать над чужими вселенными и культовыми персонажами.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го
    0
    74641
    Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

    Неужели у человечества более не осталось надежды?

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 1
    0
    120752
    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    Молекулярная катана делает «вжух»!

    Пётр Бормор «Салочки»
    0
    347364
    Пётр Бормор «Салочки»

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Дизайн будущего. Как будет выглядеть 19
    0
    195419
    Дизайн будущего: природные формы и фракталы. Как будет выглядеть мир уже скоро

    Все знают, что необычный и приятный глазу дизайн продаётся лучше, чем функциональность. Но красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation 1
    0
    193326
    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation

    Сериал о паранормальных предметах и охотниках за ними, который вы вряд ли смотрели.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить