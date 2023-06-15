Топ величайших детских книг — по версии BBC

Редакция BBC в рамках спецпроекта о лучших детских книгах пообщалась с 177 экспертами из полусотни стран, которые составили список из более чем 1000 книг. В ходе голосования каждый эксперт составил свой топ-10 книг, что позволило редакции сформировать топ-100.
Конечным результатом стал максимально разнообразный список детской литературы разных эпох, который отдаёт дань уважения безграничному воображению, захватывающему повествованию и глубоким темам: от «Панчататры», сборника индийских детских историй, которые датируются 2 веком до нашей эры, до самой свежей книги в списке A Kind of Spark 2020 года.
Составители списка понимают, что не обошлось без некоторой степени предвзятости. Большинство книг из списка (74 из 100) были впервые опубликованы на английском языке. Другой самый популярный первый язык публикации — шведский. Большая часть книг также были выпущены между 1950-ми и 1970-ми — это может быть связано с тем, что многие опрошенные эксперты родились в 1970-е и 1980-е. А 14 книг из 100 вышли уже в 21 веке.
Публикуем топ-20. Если название книги написано на русском языке, то у неё есть перевод. Остальную сотню можно увидеть на сайте BBC.
- «Там, где живут чудовища» (Морис Сендак, 1963)
- «Алиса в Стране чудес» (Льюис Кэрролл, 1865)
- «Пэппи Длинный чулок» (Астрид Линдгрен, 1945)
- «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери, 1943 год)
- «Хоббит» (Джон Р.Р. Толкин, 1937)
- «Золотой компас» (Филип Пулман, 1995)
- «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» (Клайв Льюис, 1950)
- «Винни-Пух» (Алан Милн, 1926)
- «Паутина Шарлотты» (Элвин Брукс Уайт, 1952)
- «Матильда» (Роальд Даль, 1988)
- «Аня из Зелёных Мезонинов» (Люси Мод Монтгомери, 1908)
- «Сказки» (Ганс Христиан Андерсен, 1827)
- «Гарри Поттер и философский камень» (Дж. К. Роулинг, 1997)
- «Очень голодная гусеница» (Эрик Карл, 1969)
- «Восход тьмы» (Сьюзен Купер, 1973)
- Комикс «Прибытие» (Шон Тан, 2006)
- «Маленькие женщины» (Луиза Мей Олкотт, 1868)
- «Чарли и шоколадная фабрика» (Роальд Даль, 1964)
- «Хайди: годы странствий и учёбы» (Иоханна Спири, 1880)
- Goodnight Moon (Маргарет Уайс Браун и Клемент Хёрд, 1947)
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