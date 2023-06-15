Топ величайших детских книг — по версии BBC

Редакция BBC в рамках спецпроекта о лучших детских книгах пообщалась с 177 экспертами из полусотни стран, которые составили список из более чем 1000 книг. В ходе голосования каждый эксперт составил свой топ-10 книг, что позволило редакции сформировать топ-100.

Конечным результатом стал максимально разнообразный список детской литературы разных эпох, который отдаёт дань уважения безграничному воображению, захватывающему повествованию и глубоким темам: от «Панчататры», сборника индийских детских историй, которые датируются 2 веком до нашей эры, до самой свежей книги в списке A Kind of Spark 2020 года.

Составители списка понимают, что не обошлось без некоторой степени предвзятости. Большинство книг из списка (74 из 100) были впервые опубликованы на английском языке. Другой самый популярный первый язык публикации — шведский. Большая часть книг также были выпущены между 1950-ми и 1970-ми — это может быть связано с тем, что многие опрошенные эксперты родились в 1970-е и 1980-е. А 14 книг из 100 вышли уже в 21 веке.

Публикуем топ-20. Если название книги написано на русском языке, то у неё есть перевод. Остальную сотню можно увидеть на сайте BBC.