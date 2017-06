Трейлер компьютерной игры Everything выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучшая короткометражка». Это первый случай, когда видео к компьютерной игре попало в лонг-лист премии. Об этом сообщил создатель игры Дэвид О’Рейли.

Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960

— David OReilly (@davidoreilly) June 7, 2017