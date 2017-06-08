Трейлер компьютерной игры Everything выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучшая короткометражка». Это первый случай, когда видео к компьютерной игре попало в лонг-лист премии. Об этом сообщил создатель игры Дэвид О’Рейли.

Cool: Everything just qualified for an Academy Award, making it the first time this has happened to a game/interactive project pic.twitter.com/5SQVD9s960 — David OReilly (@davidoreilly) June 7, 2017

Ролик попал в так называемый лонг-лист премии и сможет побороться за победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Отметим, что это стало возможным после того, как видео на днях получило приз жюри фестиваля короткометражек в Вене. Члены жюри назвали трейлер фильмом, в котором, помимо развлекательного посыла, присутствует сильная поэзия и философская тематика.

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