DC представила трейлер второй части мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — экранизации одного из лучших комиксов про Бэтмена.

Мультфильм, как и комикс, расскажет детективную историю, в которой Тёмный рыцарь пытается поймать преступника по прозвищу «Праздник». Он получил такое прозвище, поскольку действует исключительно в праздничные дни. Во второй части создатели уделят внимание линии Плюща, Харви Дента и других знаменитостей Готэма.

В мультфильме рисунок чуть отличается от предыдущих работ WB Animation, напоминая скорее «Арчера». Главных героев озвучили Дженсен Эклз (Бэтмен/Брюс Уэйн), Ная Ривера (Женщина-Кошка/Селина Кайл), Трой Бейкер (Джокер) и Джош Дюамель (Харви Дент/Двуликий). Для Наи Риверы эта роль стала последней в карьере — актриса умерла в июле 2020 года.

Картине выдали «взрослый» рейтинг R.

«Бэтмен: Долгий Хэллоуин» выпустила на русском «Азбука» — в одном томе собрали все выпуски, а также комментарии, наброски и интервью Кристофера Нолана.

Первая часть выходит 22 июня, а у второй даты пока нет — её планируют выпустить до конца года.