    3
    Новости

    Трейлер второй части мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин»

    19 мая 2021
    Кот-император
    19.05.2021
    487
    0 минут на чтение

    DC представила трейлер второй части мультфильма «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» — экранизации одного из лучших комиксов про Бэтмена.

    Мультфильм, как и комикс, расскажет детективную историю, в которой Тёмный рыцарь пытается поймать преступника по прозвищу «Праздник». Он получил такое прозвище, поскольку действует исключительно в праздничные дни. Во второй части создатели уделят внимание линии Плюща, Харви Дента и других знаменитостей Готэма.

    В мультфильме рисунок чуть отличается от предыдущих работ WB Animation, напоминая скорее «Арчера». Главных героев озвучили Дженсен Эклз (Бэтмен/Брюс Уэйн), Ная Ривера (Женщина-Кошка/Селина Кайл), Трой Бейкер (Джокер) и Джош Дюамель (Харви Дент/Двуликий). Для Наи Риверы эта роль стала последней в карьере — актриса умерла в июле 2020 года.

    Картине выдали «взрослый» рейтинг R.

    «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» выпустила на русском «Азбука» — в одном томе собрали все выпуски, а также комментарии, наброски и интервью Кристофера Нолана.

    Первая часть выходит 22 июня, а у второй даты пока нет — её планируют выпустить до конца года.

    Читайте также

    Джеф Лоэб «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» 4

    Джеф Лоэб «Бэтмен. Долгий Хэллоуин»

     Александр Киселев |  10.11.2015

    Классика DC, великолепно изданная на русском.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      «Палео»: настольная игра про первобытных людей 4
      0
      7244
      «Палео»: настольная игра про первобытных людей

      Голод, холод, болезни, дикие звери, природные катаклизмы и враждебные племена… От этих и многих других напастей вам придется охранять своих кроманьонцев.

      Сериал «Благие знамения»: Апокалипсис — это весело 6
      0
      29692
      Фантастический подкаст #24. Религия и фантастика

      Католик, православный и атеист разбираются, как религия порождала фантастику, как её изменяла и есть ли место для религии в современных фантастических историях.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 11
      0
      57900
      Питер Ньюман «Странник»: путешествие молчаливого воина с младенцем и козой

      Необычная дорожная история на фоне гибнущего мира.

      Как появился Шрек 18
      0
      64823
      Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра

      Ровно 20 лет назад из болота вышел зелёный, жирный и вонючий… герой нашего детства.

      «Забытые моря»: настольная игра про пиратов 8
      0
      111689
      «Забытые моря»: настольная игра про пиратов

      Пиратские приключения в волшебных водах, возможно, увлекут даже ярых противников игр с приложениями или рандома.

      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези 4
      0
      116604
      «Кастлвания», 4 сезон: финал тёмного фэнтези

      Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4
      0
      180240
      Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

      Масштабная эпопея о далеком будущем от новой звезды космической оперы.

      «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления 3
      0
      196231
      «Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления

      Вышел ли из сериала достойный преемник «Войн клонов» и стоит ли ненавидеть Омегу?

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить