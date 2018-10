В прошлом году британский невролог и блогер Фарук Али Хан (Neuroskeptic) написал псевдонаучную статью о межгалактических паразитах и методах борьбы с ними, основанную целиком на фактах и отсылках из мультсериала «Рик и Морти».

Фарук Али Хан рассказал, что сделал он это с целью привлечь внимание к проблеме «хищных научных журналов», которые готовы публиковать что угодно. И некоторые издания действительно попались на эту удочку. Публикации со ссылками на статью появились в RC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences и Clinical Biotechnology and Microbiology (сейчас статья удалена).

Отсылок в тексте действительно много, и первая из них это заголовок. Межгалактические паразиты и зигерионцы — герои некоторых эпизодов мультсериала. Кроме этого, первым из авторов статьи указана Бет Смит — дочь Рика и мать Морти. Местом работы учёных является Sanchez Institute of Biomedical Sciences for Doopidoo Research. Этот институт в мультсериале придумал Рик. В первом же абзаце можно встретить упоминание Ваканды, родины Чёрной пантеры, а метод борьбы с паразитами сокращённо именуется MORTY. В самом конце статьи авторы благодарят за помощь самого Рика Санчеса, а также Короля Плутона Плутина.

Как я уже сказал, это не означает, что наука — это фейковые новости или что большинство научных журналов работает по такому принципу. <…> Журналы, которые заявляют, что всех их статьи подвергаются экспертной оценке и рецензируются, когда это не так, просто мошенничают. Фарук Али Хан