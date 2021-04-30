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    Новости

    «Убейте всех, кого видите!»: трейлер финального сезона Castlevania

    30 апреля 2021
    Кот-император
    30.04.2021
    539
    0 минут на чтение

    Netflix представил трейлер четвёртого и финального сезона «Кастлвании» (Castlevania) — экранизации одноимённой серии видеоигр про охотника на нечисть Тревора Бельмонта и его напарников.

    В этом сезоне героям предстоит иметь дело с последователями Дракулы, которые пытаются вернуть господина из царства мёртвых. Близятся финальная битва и час расплаты. Алукард оказывается в шаге от того, чтобы потерять человечность.

    Для сериала четвёртый сезон станет последним. По всей видимости, это реакция Netflix на скандал вокруг сценариста Уоррена Эллиса («Трансметрополитен»), которого прошлым летом обвинили в злоупотреблении властью ради секса. Но сервис планирует развивать вселенную другими сериалами. Пока о них подробностей нет.

    Все эпизоды выйдут 13 мая.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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