«Убейте всех, кого видите!»: трейлер финального сезона Castlevania

Netflix представил трейлер четвёртого и финального сезона «Кастлвании» (Castlevania) — экранизации одноимённой серии видеоигр про охотника на нечисть Тревора Бельмонта и его напарников.

В этом сезоне героям предстоит иметь дело с последователями Дракулы, которые пытаются вернуть господина из царства мёртвых. Близятся финальная битва и час расплаты. Алукард оказывается в шаге от того, чтобы потерять человечность.

Для сериала четвёртый сезон станет последним. По всей видимости, это реакция Netflix на скандал вокруг сценариста Уоррена Эллиса («Трансметрополитен»), которого прошлым летом обвинили в злоупотреблении властью ради секса. Но сервис планирует развивать вселенную другими сериалами. Пока о них подробностей нет.

Все эпизоды выйдут 13 мая.