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    Новости

    Ubisoft и Netflix снимут фильм по Beyond Good & Evil. Его поставит режиссёр «Детектива Пикачу»

    1 августа 2020
    Кот-император
    01.08.2020
    2551
    0 минут на чтение
    Ubisoft и Netflix снимут фильм по Beyond Good & Evil. Его поставит режиссёр «Детектива Пикачу»

    Netflix объявил, что в разработке находится фильм по видеоигре Beyond Good & Evil — совместно с Ubisoft. Кроме планов, стриминг ни о чём больше не сообщил. Сама картинка отсылает ко второй, ещё не вышедшей части.

    THR пишет, что кресло режиссёра может занять Роб Леттерман («Детектив Пикачу», «Ужастики»). Вместе с Netflix производством фильма займётся Ubisoft Film & Television, сформированная специально для работы над теле- и киноадаптациями. Как и «Детектив Пикачу», картина будет сочетать игровые съёмки и компьютерную анимацию.

    Проекту пока подыскивают сценариста, всё на очень ранних этапах.

    Ранее стриминг объявил, что работает с компанией над мультсериалом в аниме-стиле по вселенной Splinter Cell.

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    Кот-император
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