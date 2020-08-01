Ubisoft и Netflix снимут фильм по Beyond Good & Evil. Его поставит режиссёр «Детектива Пикачу»

Netflix объявил, что в разработке находится фильм по видеоигре Beyond Good & Evil — совместно с Ubisoft. Кроме планов, стриминг ни о чём больше не сообщил. Сама картинка отсылает ко второй, ещё не вышедшей части.

☠️☠️☠️ Some good news for Beyond Good & Evil fans ☠️☠️☠️ A Netflix feature film adaptation of @Ubisoft's epic space pirate adventure is in development! pic.twitter.com/H5uMIXhir6 — NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020

THR пишет, что кресло режиссёра может занять Роб Леттерман («Детектив Пикачу», «Ужастики»). Вместе с Netflix производством фильма займётся Ubisoft Film & Television, сформированная специально для работы над теле- и киноадаптациями. Как и «Детектив Пикачу», картина будет сочетать игровые съёмки и компьютерную анимацию.

Проекту пока подыскивают сценариста, всё на очень ранних этапах.

Ранее стриминг объявил, что работает с компанией над мультсериалом в аниме-стиле по вселенной Splinter Cell.