«Укусите мой блестящий металлический зад!» — Джон Ди Маджио вернулся к роли Бендера в «Футураме»

Джон Ди Маджио объявил, что вернется к роли сквернословящего роботе Бендера в недавно анонсированном продолжении «Футурамы» от Hulu.
Ранее, напомним, актер отказался от предложения, потому что он не сошелся в цене со стриминговым сервисом.
Сам Ди Маджио поблагодарил за поддержку фанатов, которые устроили в соцсетях движение #Bendergate и требовали во что бы то ни стало вернуть актера в «Футураму».
#Bendergate официально закончился, так что положите его на заднюю часть полки за рождественскими украшениями или в тот кухонный ящик, где у вас валяется старый клей. <…> Я ВЕРНУЛСЯ, ДЕТКА! УКУСИТЕ МОЙ БЛЕСТЯЩИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАД!
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Разумеется, поклонники оригинального сериала попросили вернуть артиста со столь характерным голосом.
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По его словам, речь идет о самоуважении.
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