«Укусите мой блестящий металлический зад!» — Джон Ди Маджио вернулся к роли Бендера в «Футураме»

Джон Ди Маджио объявил, что вернется к роли сквернословящего роботе Бендера в недавно анонсированном продолжении «Футурамы» от Hulu.

Ранее, напомним, актер отказался от предложения, потому что он не сошелся в цене со стриминговым сервисом.

Сам Ди Маджио поблагодарил за поддержку фанатов, которые устроили в соцсетях движение #Bendergate и требовали во что бы то ни стало вернуть актера в «Футураму».