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    Новости

    «Укусите мой блестящий металлический зад!» — Джон Ди Маджио вернулся к роли Бендера в «Футураме»

    2 марта 2022
    02.03.2022
    937
    0 минут на чтение
    «Укусите мой блестящий металлический зад!» — Джон Ди Маджио вернулся к роли Бендера в «Футураме» 1

    Джон Ди Маджио объявил, что вернется к роли сквернословящего роботе Бендера в недавно анонсированном продолжении «Футурамы» от Hulu.

    Ранее, напомним, актер отказался от предложения, потому что он не сошелся в цене со стриминговым сервисом.

    Сам Ди Маджио поблагодарил за поддержку фанатов, которые устроили в соцсетях движение #Bendergate и требовали во что бы то ни стало вернуть актера в «Футураму».

    #Bendergate официально закончился, так что положите его на заднюю часть полки за рождественскими украшениями или в тот кухонный ящик, где у вас валяется старый клей. <…> Я ВЕРНУЛСЯ, ДЕТКА! УКУСИТЕ МОЙ БЛЕСТЯЩИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАД!

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     Кот-император |  10.02.2022

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     Дмитрий Кинский |  16.02.2022

    По его словам, речь идет о самоуважении.

     

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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