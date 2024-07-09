Умер Ежи Штур — лицо польской кинофантастики

Печальные новости. Умер польский актёр Ежи Штур — без преувеличения, одна из главных звёзд польского кино, а особенно фантастики. Ему было 77 лет.

Штур часто снимался в фантастических, комедийных и сатирических фильмах у режиссёров Юлиуша Махульского и Петра Шулькина. Вы наверняка помните его по пародийной антиутопии «Сексмиссия» («Новые амазонки»), которую в своё время поляки выбрали своим лучшим фильмом в истории. Но он также играл ведущие роли в сатирических антиутопиях «О-би, о-ба — конец цивилизации», «Кингсайз», «Война миров. Следующее столетие». Были у него не только комедийные роли, но и серьёзные, например в польской экранизации «Преступления и наказания», в драмах «Год спокойного солнца», «Три цвета: Белый», «Декалог».

Ежи Штур хорошо владел русским языком и часто снимался и в российском кино — в основном в комедиях, таких как «Дежа Вю», «Даун Хаус». На его счету также несколько режиссёрских работ. Его последним фильмом как режиссёра стала сатирическая драма «Гражданин» в 2014 году. Кроме того, актёр не раз участвовал в озвучке: так, его голосом в польском дубляже говорят Осёл из «Шрека», диснеевские Мушу, Акела и Рафики).

Сегодня отличный день пересмотреть что-то из его работ, а ещё лучше — посмотреть те его фильмы, о которых вы раньше и не слышали.