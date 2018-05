Печальные известия для всей фантастической литературы. Умер писатель-фантаст, редактор и составитель антологий Гарднер Дозуа. Ему было 70 лет. О его смерти сообщил близкий друг Гарднера писатель Майкл Суэнвик у себя в фейсбуке.

Я с сожалением сообщаю, что сегодня от нас ушёл Гарднер Дозуа. Причина — обильная внутренняя инфекция. Гарднер был госпитализирован с лёгким заболеванием, и ожидалось, что он очень быстро пойдёт на поправку. Состояние быстро ухудшилось. Он умер в окружении своей семьи. Майкл Суэнвик

Гарднер Дозуа общался со многими писателями-фантастами. Раньше он и сам писал и публиковал рассказы, но с 1984 года стал главным редактором фантастического журнала Asimov’s Science Fiction. Эту должность он занимал 20 лет, до 2004 года. Дозуа выиграл множество почётных премий «Хьюго», «Небьюла» и как редактор, и как автор рассказов. С Джорджем Мартином он работал над сборниками «Воины», «Песни Умирающей Земли», «Смертельно опасны», а с Джеком Данном составлял тематически антологии «Волшебники», «Бессмертные», «Воины будущего» и многие другие. Всего Дозуа поучаствовал в работе почти над сотнями сборников.

В социальных сетях писатели вспомнили о Дозуа добрым словом:

Счастливые времена. Я, Майкл Суэнвик, Гарднер Дозуа и Кэт Миос. Покойся с миром, Гарднер.

Deeply sorry to learn that Gardner Dozois has died. Hugely important figure in the science fiction world as editor, anthologist, articulate advocate, support for authors, shaper of style and taste. This is a loss, his absence will be felt. — Guy Gavriel Kay (@guygavrielkay) May 28, 2018

Глубоко опечален новостью, что Гарднер Дозуа умер. Невероятно значимая фигура в мире фантастики и как редактор, и как составитель антологий. Дозуа отстаивал интересы авторов, всячески их поддерживал, помогал формировать стиль и вкус. Это потеря, которую мы все ощутим.

Gardner Dozois, in 1981, at the Denver Worldcon, summoned cyberpunk into first being . I don't know how, but I was there and i saw him do it. With a twinkle in his eye. Change-agent. Benign trickster. RIP. https://t.co/UJ5dlAJDH4 — William Gibson (@GreatDismal) May 27, 2018

Гарднер Дозуа на фестивале Worldcon в Дэнвере в 1981 году первым назвал «киберпанк». Я не знаю, как именно, но я был там и видел, что он сделал. С блеском в глазах. Источник перемен. Милостивый трикстер.

Still can't believe Gardner Dozois is gone. Giant of an editor — he was a great supporter of my short fiction — and a very very good writer. — Ian McDonald (@iannmcdonald) May 28, 2018

Всё ещё не могу поверить, что Гарднер Дозуа умер. Настоящий титан редактуры — он невероятно мне помог с рассказами. Очень-очень хороший писатель.

Gardner Dozois has gone too soon. He gave me wonderful opportunities in several recent anthologies and was generous and patient with my anxiety attacks. All my condolences to his friends and family. — Scott Lynch (@scottlynch78) May 27, 2018

Гарднер Дозуа ушёл слишком рано. Он дал мне чудесную возможность проявить себя в нескольких антологиях, и трепетно относился к моим тревожным атакам. Выражаю соболезнования всем друзьям и родственникам.