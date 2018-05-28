Печальные известия для всей фантастической литературы. Умер писатель-фантаст, редактор и составитель антологий Гарднер Дозуа. Ему было 70 лет. О его смерти сообщил близкий друг Гарднера писатель Майкл Суэнвик у себя в фейсбуке.

Я с сожалением сообщаю, что сегодня от нас ушёл Гарднер Дозуа. Причина — обильная внутренняя инфекция. Гарднер был госпитализирован с лёгким заболеванием, и ожидалось, что он очень быстро пойдёт на поправку. Состояние быстро ухудшилось. Он умер в окружении своей семьи.

Майкл Суэнвик

Гарднер Дозуа общался со многими писателями-фантастами. Раньше он и сам писал и публиковал рассказы, но с 1984 года стал главным редактором фантастического журнала Asimov’s Science Fiction. Эту должность он занимал 20 лет, до 2004 года. Дозуа выиграл множество почётных премий «Хьюго», «Небьюла» и как редактор, и как автор рассказов. С Джорджем Мартином он работал над сборниками «Воины», «Песни Умирающей Земли», «Смертельно опасны», а с Джеком Данном составлял тематически антологии «Волшебники», «Бессмертные», «Воины будущего» и многие другие. Всего Дозуа поучаствовал в работе почти над сотнями сборников.

В социальных сетях писатели вспомнили о Дозуа добрым словом:

Счастливые времена. Я, Майкл Суэнвик, Гарднер Дозуа и Кэт Миос. Покойся с миром, Гарднер.

Глубоко опечален новостью, что Гарднер Дозуа умер. Невероятно значимая фигура в мире фантастики и как редактор, и как составитель антологий. Дозуа отстаивал интересы авторов, всячески их поддерживал, помогал формировать стиль и вкус. Это потеря, которую мы все ощутим. 

Гарднер Дозуа на фестивале Worldcon в Дэнвере в 1981 году первым назвал «киберпанк». Я не знаю, как именно, но я был там и видел, что он сделал. С блеском в глазах. Источник перемен. Милостивый трикстер.

Всё ещё не могу поверить, что Гарднер Дозуа умер. Настоящий титан редактуры — он невероятно мне помог с рассказами. Очень-очень хороший писатель. 

Гарднер Дозуа ушёл слишком рано. Он дал мне чудесную возможность проявить себя в нескольких антологиях, и трепетно относился к моим тревожным атакам. Выражаю соболезнования всем друзьям и родственникам. 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии