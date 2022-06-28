Умер музыкант и композитор Lex Plotnikoff, основатель Mechanical Poet

О смерти Алексея сообщили на личной странице музыканта ВКонтакте. Причиной стал инсульт — уже второй за последние годы.

Лекс впал в кому. Вчера вечером, так и не придя в сознание, он перестал бороться и тихо ушёл.

Алексею было 45 лет.

За свою карьеру он успел поработать гитаристом, композитором, художником, скульптором, сценаристом и исполнителем электронной музыки.

Прежде всего Алексей Плотников известен как основатель и основной композитор группы Mechinical Poet, игравшей прогрессив- и симфоник-метал. Группа выпустила пять альбомов с музыкой, во многом вдохновлённой саундтреками Дэнни Эльфмана, и с различными концепциями — от сказок сумеречного леса до «Дюны» Герберта. На первых двух альбомах группы пел Максим Самосват, экс-вокалист «Эпидемии». Позднее Плотников со вторым вокалистом Mecanical Poet Джерри Лениным выпустили альбом Luna Damien — Muddlewood, посвящённый городским легендам.

Также Лекс сочинил альбом Hattifatteners — Stories from the Clay Shore, саундтрек к книгам Туве Янсон о муми-троллях. Из-за претензий правообладателей концепцию альбома изменили, и теперь он известен как Mistland Prattlers — саундтрек к сказочному миру самого Плотникова. Со временем Лекс стал выпускать новые проекты, выполненные в разных жанрах, под отдельными псевдонимами: Barrel Wight (инструментальный dungeon synth), Alexis Chrome и Stelannix (синтвейв).

Лекс выступал и в качестве художника — рисовал для своей группы Mechanical Poet, а также для «Чёрного обелиска», «Фактора страха», гитариста Олега Изотова и «Margenta». Он писал саундтреки к играм — например, «Головорезы. Корсары XIX века» (от «Акеллы»). Алексей намеревался возродить Mechanical Poet и выпустить новый альбом, но в январе 2018-го перенёс инсульт, из-за чего не смог закончить запись. Второй инсульт стал роковым.

Вот несколько композиций его разных проектов, многие можно найти на YouTube-канале: