    3
    Новости

    Умер музыкант и композитор Lex Plotnikoff, основатель Mechanical Poet

    28 июня 2022
    28.06.2022
    733
    1 минута на чтение
    Умер музыкант и композитор Лекс Плотников — сооснователь Mechanical Poet

    О смерти Алексея сообщили на личной странице музыканта ВКонтакте. Причиной стал инсульт — уже второй за последние годы.

    Лекс впал в кому. Вчера вечером, так и не придя в сознание, он перестал бороться и тихо ушёл.

    Алексею было 45 лет.

    За свою карьеру он успел поработать гитаристом, композитором, художником, скульптором, сценаристом и исполнителем электронной музыки.

    Прежде всего Алексей Плотников известен как основатель и основной композитор группы Mechinical Poet, игравшей прогрессив- и симфоник-метал. Группа выпустила пять альбомов с музыкой, во многом вдохновлённой саундтреками Дэнни Эльфмана, и с различными концепциями — от сказок сумеречного леса до «Дюны» Герберта. На первых двух альбомах группы пел Максим Самосват, экс-вокалист «Эпидемии». Позднее Плотников со вторым вокалистом Mecanical Poet Джерри Лениным выпустили альбом Luna Damien — Muddlewood, посвящённый городским легендам.

    Также Лекс сочинил альбом Hattifatteners — Stories from the Clay Shore, саундтрек к книгам Туве Янсон о муми-троллях. Из-за претензий правообладателей концепцию альбома изменили, и теперь он известен как Mistland Prattlers — саундтрек к сказочному миру самого Плотникова. Со временем Лекс стал выпускать новые проекты, выполненные в разных жанрах, под отдельными псевдонимами: Barrel Wight (инструментальный dungeon synth), Alexis Chrome и Stelannix (синтвейв).

    Лекс выступал и в качестве художника — рисовал для своей группы Mechanical Poet, а также для «Чёрного обелиска», «Фактора страха», гитариста Олега Изотова и «Margenta». Он писал саундтреки к играм — например, «Головорезы. Корсары XIX века» (от «Акеллы»). Алексей намеревался возродить Mechanical Poet и выпустить новый альбом, но в январе 2018-го перенёс инсульт, из-за чего не смог закончить запись. Второй инсульт стал роковым.

    Вот несколько композиций его разных проектов, многие можно найти на YouTube-канале:

    Читайте также

    Lex Plotnikoff и волшебный мир Knite and the Ghost Lights 6

    Lex Plotnikoff и волшебный мир Knite and the Ghost Lights

     Александр Гагинский |  19.01.2016

    Новая фэнтези-вселенная, созданная лидером группы Mechanical Poet.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    59521
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно».

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    84733
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    135234
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    192571
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    241902
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов
    0
    324327
    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов

    Про «Бэтмена» Бёртона, «Супермена» от него же и невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном. 

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5
    0
    394579
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    Кавабанга!

    Фэнтези о вековых конфликтах 6
    0
    428265
    Фэнтези о вековых конфликтах

    Циклы, в которых войны и политические баталии продолжаются на протяжении многих поколений.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить