Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды

5 лучших фильмов о вампирах
Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
В Diablo IV дадут сыграть за Мясника и проведут кроссовер с DOOM

Дмитрий Кинский
6 марта 14:01
114
1 минута на чтение
Blizzard анонсировала «Сезон бойни» для Diablo IV, в рамках которого впервые во франшизе можно будет сыграть за Мясника.
Кроме того, фанатов ждет кроссовер с DOOM: The Dark Ages — с тематическими косметическими наградами.
Новый сезон стартует 11 марта. Тогда же разработчики дадут возможность в течение недели бесплатно опробовать паладина, доступ к которому открывается за покупку грядущего дополнения Lord of Hatred.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

