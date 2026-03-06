В Diablo IV дадут сыграть за Мясника и проведут кроссовер с DOOM

Blizzard анонсировала «Сезон бойни» для Diablo IV, в рамках которого впервые во франшизе можно будет сыграть за Мясника.

Кроме того, фанатов ждет кроссовер с DOOM: The Dark Ages — с тематическими косметическими наградами.

Новый сезон стартует 11 марта. Тогда же разработчики дадут возможность в течение недели бесплатно опробовать паладина, доступ к которому открывается за покупку грядущего дополнения Lord of Hatred.

