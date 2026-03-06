Продолжение «Дикого робота»: объявлен новый режиссёр, и это не Крис Сандерс

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Кот-император
6 марта 11:48
102
1 минута на чтение
«Дикий робот» режиссёра Криса Сандерса был одним из лучших мультфильмов 2024 года. Он основан на книге Питера Брауна, у которой есть несколько продолжений — и, понятное дело, от студии Dreamworks все ожидали продолжения мультфильма.
И вот наконец появились новости. Продолжение будет, как и ожидалось, основано на второй книге Брауна «Спасение Дикого робота». Но снимет его не Сандерс — он только пишет сценарий. Режиссёрами назначены двое: Трой Куэйн, один из создателей фэнтези-мультфильма «Нимона», и Хайди Джо Гилберт — для неё это режиссёрский дебют.

«Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму

Александр Гагинский

22.10.2024

8077

Приключения Розы Робота и голого Ника Уайлда.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Показать ещё
