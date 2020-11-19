В «Ну, погоди!» появится новый герой — хладнокровный, как Чак Норрис, котенок

«Союзмультфильм» объявил, что в перезапуске «Ну, погоди!» появится новый персонаж — Котенок.

Вместе с этим студия запустила кастинг на эту роль. Попробовать себя может любой желающий в возрасте от 6 лет. Для участия надо записать видео с несколькими фразами героя и выложить в Instagram с хэштегом #ХочувНуПогоди.

По словам авторов, Котенок — это милый и отважный персонаж, который часто оказывается «не в том месте и не в то время». Впрочем, это не мешает ему «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».

Напомним, Волка в новой версии «Ну, погоди!» озвучит Гарик Харламов, а голос Зайцу подарил Дмитрий Хрусталев.

У мультсериала пока нет даты выхода. Первый эпизод хотели показать до конца 2020 года, но не исключено, что планы изменились. Всего в производстве находится 52 серии.