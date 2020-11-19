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    Новости

    В «Ну, погоди!» появится новый герой — хладнокровный, как Чак Норрис, котенок

    19 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    19.11.2020
    1342
    0 минут на чтение
    В «Ну, погоди!» появится новый герой — хладнокровный как Чаек Норрис котенок

    «Союзмультфильм» объявил, что в перезапуске «Ну, погоди!» появится новый персонаж — Котенок.

    Вместе с этим студия запустила кастинг на эту роль. Попробовать себя может любой желающий в возрасте от 6 лет. Для участия надо записать видео с несколькими фразами героя и выложить в Instagram с хэштегом #ХочувНуПогоди.

    По словам авторов, Котенок — это милый и отважный персонаж, который часто оказывается «не в том месте и не в то время». Впрочем, это не мешает ему «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».

    Напомним, Волка в новой версии «Ну, погоди!» озвучит Гарик Харламов, а голос Зайцу подарил Дмитрий Хрусталев.

    У мультсериала пока нет даты выхода. Первый эпизод хотели показать до конца 2020 года, но не исключено, что планы изменились. Всего в производстве находится 52 серии.

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     Кот-император |  26.10.2020

    Российский ремейк Beastars выглядит отлично.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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