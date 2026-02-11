В «Последнем Ронине» должна была появиться Эйприл из первой экранизации!

Джуди Хоаг, сыгравшая Эйприл О'Нил в первой экранизации «Черепашек-ниндзя» 1990 года, рассказала, что должна была повторить роль в отмененном «Последнем Ронине».
Актриса порекомендовала руководителям Paramount съездить на комикс-конвенты, чтобы понять, насколько большая фанатская база у этой «замечательной» серии комиксов.
Ко мне обращались. И я была бы рада <снова сыграть героиню>. Это было бы отличное завершение моей карьеры. Может, так и будет. А может, и нет. Посмотрим.
Напомним, Paramount отказалась от проекта в 2025 году на фоне слияния со Skydance. Однако инсайдеры отмечали, что дверь для «Последнего Ронина» остается приоткрытой, и в будущем компания может вернуться к фильму.
