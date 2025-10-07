КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Новости

В «Рыцаре Семи королевств» не будет магии и драконов

Дмитрий Кинский
7 октября 16:44
1 минута на чтение
Шоураннер спин-оффа «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств» Айра Паркер рассказал, что в сериале не будет магии.
Потому что действие сериала разворачивается спустя десятилетия после смерти последнего дракона, «который даже летать не умел».
Если ты даже летать не умеешь, то кто ты? Просто красивая ящерица.
Автор отметил, что мир сериала будет похож на Британию XIV века.
Никто здесь не думает о магии. <...> Здесь суровая, суровая и еще раз суровая атмосфера средневековых рыцарей. Холодная, но с легким оттенком надежды. <...> В этом сериале мы начинаем с самых низов. Не с лордами и леди, не с королями и королевами.
Премьера состоится в январе 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В Книгу рекордов Гиннеса попала долгая партия в Dungeons & Dragons — она длится 43 года

Новости

Американские горки и чудовища в трейлере Little Nightmares III

Новости

«Хищник: Планета смерти». Финальный трейлер полон чудищ и раскрывает суть «абсолютного хищника»
И это не Чужой!

Новости

«Муми-троллей» экранизирует создательница «Вселенной Стивена». Что это будет?
Впервые в Америке!

Новости

Новые «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Новости

Соник объединяется с Олимпийскими играми: SEGA и МОК заключили многолетнее партнёрство
Первым делом будет выпущен мерч!

Новости

СМИ: Universal сократит бюджет последнего «Форсажа»

Новости

Ридли Скотт: «Большинство фильмов дерьмо, а мои — хороши!»
Следующим фильмом режиссера станет экранизация книги «Собачьи звёзды».

Новости

Трейлер: «Левша» Лескова превратился в стимпанк про коварных шпионских блох
Русская классика превратилась в боевую фантастику.

Новости

Завершились съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких
Даты выхода пока нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты