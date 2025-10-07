В «Рыцаре Семи королевств» не будет магии и драконов

Шоураннер спин-оффа «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств» Айра Паркер рассказал, что в сериале не будет магии.
Потому что действие сериала разворачивается спустя десятилетия после смерти последнего дракона, «который даже летать не умел».
Если ты даже летать не умеешь, то кто ты? Просто красивая ящерица.
Автор отметил, что мир сериала будет похож на Британию XIV века.
Никто здесь не думает о магии. <...> Здесь суровая, суровая и еще раз суровая атмосфера средневековых рыцарей. Холодная, но с легким оттенком надежды. <...> В этом сериале мы начинаем с самых низов. Не с лордами и леди, не с королями и королевами.
Премьера состоится в январе 2026 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.