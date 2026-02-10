КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Все фильмы про короля Артура
Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
В сериале по «Гарри Поттеру» покажут приватную жизнь Драко Малфоя

Кот-император
10 февраля 10:10
1 минута на чтение
Актёр Локс Пратт, играющий Драко Малфоя в будущем сериале «Гарри Поттер», рассказал, что сериал будет отличаться от книг и покажет многое из того, чего не было «в кадре».
Локс Пратт
Думаю, в этой экранизации вы увидите много больше, чем в книгах. В книгах мы по сути глядим Гарри через плечо, и это нормально, и в фильме это сыграно так же.

Но здесь вы сможете увидеть намного больше. Увидите учителей в своих комнатушках. Увидите Драко у себя дома. Я постараюсь лишнего неспойлерить, но есть великолепные домашние сцены, из которых вы начнёте понимать, каков он на самом деле.

Локс Пратт в экранизации «Повелителя мух»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

