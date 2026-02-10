В сериале по «Гарри Поттеру» покажут приватную жизнь Драко Малфоя

Актёр Локс Пратт, играющий Драко Малфоя в будущем сериале «Гарри Поттер», рассказал, что сериал будет отличаться от книг и покажет многое из того, чего не было «в кадре».
Локс Пратт
Думаю, в этой экранизации вы увидите много больше, чем в книгах. В книгах мы по сути глядим Гарри через плечо, и это нормально, и в фильме это сыграно так же.
Но здесь вы сможете увидеть намного больше. Увидите учителей в своих комнатушках. Увидите Драко у себя дома. Я постараюсь лишнего неспойлерить, но есть великолепные домашние сцены, из которых вы начнёте понимать, каков он на самом деле.
Локс Пратт в экранизации «Повелителя мух»
