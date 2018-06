В США в возрасте 84 лет скончался писатель-фантаст Харлан Эллисон. О его смерти сообщила в твиттере Кристин Валада — юрист, фотограф и специалист по авторскому праву. Вот что она написала:

Susan Ellison has asked me to announce the passing of writer Harlan Ellison, in his sleep, earlier today. “For a brief time I was here, and for a brief time, I mattered.”—HE, 1934-2018. Arrangements for a celebration of his life are pending.

— Christine Valada (@mcvalada) June 28, 2018