В США в возрасте 84 лет скончался писатель-фантаст Харлан Эллисон. О его смерти сообщила в твиттере Кристин Валада — юрист, фотограф и специалист по авторскому праву. Вот что она написала:

Susan Ellison has asked me to announce the passing of writer Harlan Ellison, in his sleep, earlier today. “For a brief time I was here, and for a brief time, I mattered.”—HE, 1934-2018. Arrangements for a celebration of his life are pending. — Christine Valada (@mcvalada) June 28, 2018

Сьюзан Эллисон (жена Харлана — прим. МирФ) попросила меня сообщить, что от нас ушёл Харлан Эллисон. Он умер рано утром во сне. «Короткое время я был здесь и короткое время моя жизнь имела значение», Х.Э., 1934-2018. Начинаем готовить прощальную церемонию.

Эллисон был талантливым автором малой формы — за свою жизнь он написал свыше двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. Одна из самых знаменитых его повестей — постапокалиптическая антиутопия «Парень и его пёс», действие которой разворачивается после масштабной войны. Чтобы выжить в мире мутантов и разрухи, главный герой вынужден убивать, а помогает ему в этом пёс-телепат. Повесть легла в основу одноимённого фильма.

Другой известный рассказ Эллисона называется «У меня нет рта, но я должен кричать». Его сюжет тоже описывает мрачное будущее, в котором суперкомпьютеры уничтожили всё человечество кроме пяти человек. В 1995 году свет увидела одноимённая компьютерная игра, а издательство Dark Horse адаптировало историю в виде короткой серии комиксов.

Эллисон также известен тем, что подал в суд на создателей картины «Терминатор». Он обвинил авторов в плагиате — фильм заимствовал сюжет из его рассказов «Солдат» и «Демон со стеклянной рукой». Писателю удалось доказать правоту и выиграть суд.