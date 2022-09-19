Видео: новости настольных игр. «Хора», Battletech, «Космический контакт» и другие

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеодайджест, в котором рассказали о последних новинках издательства. Ведущий Семён Пыхтеев — про игры «Хора», «Таверна „Красный дракон“», Battletech, «Космический контакт».

Но самое главное — про перезапуск классического «Берсерка»! Всего пару слов, но команда остаётся на связи.