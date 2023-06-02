Все финалисты премии «Большая книга-2023». В этот раз хватает и фантастических работ

1 июня перед стартом XIV Книжного фестиваля «Красная площадь» на церемонии в Демонстрационном зале ГУМа организаторы Национальной литературной премии «Большая книга» объявили 15 финалистов XVIII сезона. В этот раз в списке хватает и фантастики.

Всего на соискание наград выдвинули 322 работы. В длинный список вошла 51 книга, а экспертный совет отобрал 15 произведений. Вот они:

Василий Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем» Юрий Буйда «Дар речи» Оксана Васякина «Роза» Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада» Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России» Евгений Водолазкин «Чагин» Дмитрий Захаров «Комитет охраны мостов» Алексей Колмогоров «ОТМА. Спасение Романовых» Евгений Кремчуков «Волшебный хор» Родион Мариничев «Комендань» Хелена Побяржина «Валсарб» Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный» Алексей Сальников «Оккульттрегер» Михаил Турбин «Выше ноги от земли» Александра Шалашова «Салюты на той стороне».

Выбирать победителя будут как жюри Литературной академии, так и читатели (в отдельной номинации). С 1 июля на сервисе LiveLib запустится народное голосование. В течение нескольких месяцев читатели смогут проголосовать за понравившееся произведение. Ознакомиться с книгами можно будет на сайте и в приложении ЛитРес.

Награды победителям «Большой книги» 2023 года будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре. Награда за первое место — 3 миллиона рублей. За второе — 1,5 миллиона. За третье — миллион. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. В состав соучредителей и попечителей входят Минцифры, Минкультуры, , Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг и другие крупнейшие компании книжной индустрии. В Совет экспертов премии входят: писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов (председатель совета), писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев.