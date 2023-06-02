    3
    Новости

    Все финалисты премии «Большая книга-2023». В этот раз хватает и фантастических работ

    2 июня 2023
    Avatar photo
    02.06.2023
    119
    1 минута на чтение
    Все финалисты премии «Большая книга-2023». В этот раз хватает и фантастических работ

    1 июня перед стартом XIV Книжного фестиваля «Красная площадь» на церемонии в Демонстрационном зале ГУМа организаторы Национальной литературной премии «Большая книга» объявили 15 финалистов XVIII сезона. В этот раз в списке хватает и фантастики.

    Всего на соискание наград выдвинули 322 работы. В длинный список вошла 51 книга, а экспертный совет отобрал 15 произведений. Вот они:

    1. Василий Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
    2. Юрий Буйда «Дар речи»
    3. Оксана Васякина «Роза»
    4. Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
    5. Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»
    6. Евгений Водолазкин «Чагин»
    7. Дмитрий Захаров «Комитет охраны мостов»
    8. Алексей Колмогоров «ОТМА. Спасение Романовых»
    9. Евгений Кремчуков «Волшебный хор»
    10. Родион Мариничев «Комендань»
    11. Хелена Побяржина «Валсарб»
    12. Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный»
    13. Алексей Сальников «Оккульттрегер»
    14. Михаил Турбин «Выше ноги от земли»
    15. Александра Шалашова «Салюты на той стороне».

    Выбирать победителя будут как жюри Литературной академии, так и читатели (в отдельной номинации). С 1 июля на сервисе LiveLib запустится народное голосование. В течение нескольких месяцев читатели смогут проголосовать за понравившееся произведение. Ознакомиться с книгами можно будет на сайте и в приложении ЛитРес.

    Награды победителям «Большой книги» 2023 года будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре. Награда за первое место — 3 миллиона рублей. За второе — 1,5 миллиона. За третье — миллион. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.

    Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. В состав соучредителей и попечителей входят Минцифры, Минкультуры, , Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг и другие крупнейшие компании книжной индустрии. В Совет экспертов премии входят: писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов (председатель совета), писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Какие сериалы смотреть в июне 2023? Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь 4
    0
    2407
    Какие сериалы смотреть в июне 2023? Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь

    А ещё — Тайное вторжение, французская фантастика про полицейского, российская фантастика про полицейского и ходячие мертвецы (без полицейских).

    Хтонь и нежить в кинематографе. Пересказ лекции исследователя фэнтези Марии Штейнман
    0
    65975
    Хтонь и нежить в кинематографе. Пересказ лекции исследователя фэнтези Марии Штейнман

    На примере популярных сериалов вроде «Игры престолов», «Пищеблока», The Last of Us и многих других.

    «Паранормальные явления. Скинамаринк» — авангардная экранизация ваших детских страхов 3
    0
    56799
    «Паранормальные явления. Скинамаринк» — авангардная экранизация ваших детских страхов

    Этот фильм разбудит вашего внутреннего ребёнка, но не так, как вам хотелось бы. 

    1
    0
    104403
    Во что поиграть в июне 2023 года

    Сначала в Diablo IV, потом в Final Fantasy XVI

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия
    0
    144352
    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия

    Корейский сериал получился даже слишком серьёзным. Здесь не нужно гадать, кто герой, а кто злодей. 

    «Русалочка»: самый безопасный ремейк Disney 7
    0
    207837
    «Русалочка»: самый безопасный ремейк Disney

    Красивый подводный мир, хорошие актёры — но тяга к «реализму» студию когда-нибудь погубит.

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел
    0
    249054
    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел

    Сянься американского автора с китайскими корнями.

    Обзор сценария несостоявшегося сиквела «Правдивой лжи 2» Джеймса Кэмерона 6
    0
    309171
    «Правдивая ложь 2»: сценарий неснятого фильма

    Кирилл Размыслович рассказывает о неснятом сценарии Джеймса Кэмерона.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить