Все финалисты премии «Большая книга-2023». В этот раз хватает и фантастических работ

1 июня перед стартом XIV Книжного фестиваля «Красная площадь» на церемонии в Демонстрационном зале ГУМа организаторы Национальной литературной премии «Большая книга» объявили 15 финалистов XVIII сезона. В этот раз в списке хватает и фантастики.
Всего на соискание наград выдвинули 322 работы. В длинный список вошла 51 книга, а экспертный совет отобрал 15 произведений. Вот они:
- Василий Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»
- Юрий Буйда «Дар речи»
- Оксана Васякина «Роза»
- Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»
- Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России»
- Евгений Водолазкин «Чагин»
- Дмитрий Захаров «Комитет охраны мостов»
- Алексей Колмогоров «ОТМА. Спасение Романовых»
- Евгений Кремчуков «Волшебный хор»
- Родион Мариничев «Комендань»
- Хелена Побяржина «Валсарб»
- Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный»
- Алексей Сальников «Оккульттрегер»
- Михаил Турбин «Выше ноги от земли»
- Александра Шалашова «Салюты на той стороне».
Выбирать победителя будут как жюри Литературной академии, так и читатели (в отдельной номинации). С 1 июля на сервисе LiveLib запустится народное голосование. В течение нескольких месяцев читатели смогут проголосовать за понравившееся произведение. Ознакомиться с книгами можно будет на сайте и в приложении ЛитРес.
Награды победителям «Большой книги» 2023 года будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре. Награда за первое место — 3 миллиона рублей. За второе — 1,5 миллиона. За третье — миллион. Помимо основных наград также могут быть вручены специальные призы и дипломы.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена «Центром поддержки отечественной словесности» в 2005 году. В состав соучредителей и попечителей входят Минцифры, Минкультуры, , Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, ТАСС, Газпром-Медиа Холдинг и другие крупнейшие компании книжной индустрии. В Совет экспертов премии входят: писатель, поэт, драматург Дмитрий Данилов (председатель совета), писатели Евгений Абдуллаев, Роман Сенчин и Евгения Декина, литературный критик Валерия Пустовая и заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев.
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