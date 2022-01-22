Встреча старых друзей в трейлере второго сезона «Пикара»

Paramount+ поделилась новым официальным трейлером второго сезона сериала «Звездный путь: Пикар».
События шоу разворачиваются спустя 20 лет после предыдущего появления Пикара в фильме «Звездный путь: Возмездие».
По сюжету второго сезона Жан-Люк Пикар должен противостоять самому времени — он вместе со своей командой отправится в путешествие в прошлое. На своём пути он повстречает как старых знакомых — например, инопланетянина Кью в исполнении Джона де Лэнси, так и новых. На кону спасение будущего галактики, а также последнее испытание от одного из своих величайших врагов.
Среди заявленных актёров особенно ждём Вупи Голдберг в роли Гайнан!
Сериал уже продлили на третий сезон.
Релиз намечен на 3 марта.
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