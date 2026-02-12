КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Классика

«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию
Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
Новости

Вышел трейлер финала «Крайнего космоса» — это будет комикс

Андрей Квасков
12 февраля 18:30
45
1 минута на чтение
Автор мультсериала «Крайний космос» (Final Space) Олан Роджерс выпустил трейлер финала истории, который выйдет в формате комикса.

Final Space: The Final Chapter выйдет этой весной, хотя изначально обещали выпустить еще в 2024-м. Цена — 106 евро.

«Крайний космос» — взрослый анимационный научно-фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018-го по 2021-й. После третьего сезона шоу закрыли, а после WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов.

Сам сериал появился на свет после одноимённого чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Ник Перумов стал сам себе издателем и больше не работает с «большими» издательствами. Он рассказал нам, почему

Новости

Первый тизер-трейлер «Нуар-Паука» с Николасом Кейджем

Новости

Старые книги Стивена Кинга продолжат выходить в России — АСТ продлило права
Но только на вышедшие до 2022 года.

Новости

6 минут геймплея нового симулятора бога от Питер Молинье

Новости

Автор «Амфибии» анонсировал готический хоррор по «Щелкунчику»
Деньги на создание будут собирать на Kickstarter.

Новости

Разработчики Highguard столкнулись с увольнениями спустя две недели после релиза
В сети игру окрестили COncord 2.0.

Новости

Ремейк Diablo II получил DLC с новым классом!

Новости

Ремейк Gothic: дата выхода и новый трейлер
Уже этим летом!

Новости

«Терминатор 2: День сурка»: критики хвалят фильм «Удачи, веселья, не сдохни»
«Дико изобретательный фильм о петле времени».

Новости

«Рыцари Гвиневры», похоже, станут полноценным сериалом
«Принцесса Гвиневра с нетерпением ждёт новой встречи с вами».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты