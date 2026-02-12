Вышел трейлер финала «Крайнего космоса» — это будет комикс

«Крайний космос» — взрослый анимационный научно-фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018-го по 2021-й. После третьего сезона шоу закрыли, а после WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов.





Сам сериал появился на свет после одноимённого чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube.