Вышел трейлер финала «Крайнего космоса» — это будет комикс

Автор мультсериала «Крайний космос» (Final Space) Олан Роджерс выпустил трейлер финала истории, который выйдет в формате комикса.
Final Space: The Final Chapter выйдет этой весной, хотя изначально обещали выпустить еще в 2024-м. Цена — 106 евро.
«Крайний космос» — взрослый анимационный научно-фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018-го по 2021-й. После третьего сезона шоу закрыли, а после WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов.
Сам сериал появился на свет после одноимённого чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube.