Вышло подарочное издание «Соображария» от Николая Пегасова

Дмитрий Кинский
17 октября 18:00
68
1 минута на чтение
У основателя и первого главного редактора «Мира фантастики» Николая Пегасова вышла юбилейная игра — «Соображарий. Подарочное издание».
Это авторская подборка лучших (и новых) заданий в серии с новым элементом, который добавляет непредсказуемости и особые правила для каждого раунда.
В него вошли: «Соображарий», «Соображарий два!!», «Соображарий: Улетная вечеринка», «Соображарий: Картинки», «Соображарий: Турбо», «Соображарий: Junior», «Соображарий: Каникулы», «Соображарий: Тверь», «Соображарий: Москва» и другие.
«Подарочное издание» — единственное, где совмещены карточки письменных заданий и картинок.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

