«Злая» получит еще один роман-приквел — на этот раз про Глинду

Грегори Магуайр анонсировал роман «Глинда: Зачарованное детство» — приквел «Злой» про Глинду.
Книга расскажет про младшую из четырех детей в знатной семье. Девушка живет в достатке, но ей не хватает внимания. Благодаря таланту она добивается успеха в танцевальных конкурсах, но героиню отвлекает растущее недовольство местных торговцев бизнесом ее семьи.
Напомним, прежде Магуайр выпустил роман-приквел «Эльфи: Злое детство» — про Злую ведьму Запада.
Новая книга выйдет в США 29 сентября 2026 года.
