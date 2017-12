14 декабря в широкий прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов этого года — «Звёздные войны: Последние джедаи». Мы ждём его всей душой, поскольку фильм должен ответить на главный вопрос: новая сага от Disney так и будет копировать фильмы старой трилогии или покажет нечто совершенно новое и удивительное?

Судя по первым впечатлениям зрителей с премьерного показа, дела обстоят хорошо. Картину называют лучшей среди всех фильмов про далёкую-далёкую галактику (за исключением разве что пятого эпизода). Мы собрали несколько твитов.

#StarWars: The Last Jedi is so beautifully human, populist, funny, and surprising. I cried when one POC heroine got her moment because films like these leave their mark on entire generations — and representation matters — jen yamato (@jenyamato) December 10, 2017

«Последние джедаи» невероятно человечный, всеобщий, забавный и удивительный. Я плакала, когда из цветных героинь получила свою сцену, потому что такие сцены оставляют след на целом поколении — ведь репрезентация важна.

There aren’t enough words to express how much I LOVED #StarWars #TheLastJedi! It is mind-blowing! I’m in geek heaven! pic.twitter.com/unXfYMkIle — Jenna Busch (@JennaBusch) December 10, 2017

У меня не хватает слов, чтобы выразить, как мне понравились «Последние джедаи»! Они сносят крышу! Я в раю для гиков!

Star Wars: The Last Jedi is everything. Intense, funny, emotional, exciting. It’s jam-packed with absolutely jaw dropping moments and I loved it so, so much. I’m still shaking. pic.twitter.com/fHddWjo201 — Germain Lussier (@GermainLussier) December 10, 2017

«Последние джедаи» — это всё. Насыщенный, забавный, эмоциональный, волнительный. Весь фильм просидел с отвисшей челюстью, мне очень понравилось. До сих пор под впечатлением.

Luke was right: "This is not going to go the way you think." #TheLastJedi will shatter you — and then make you whole again. pic.twitter.com/PJyYpH5loP — Anthony Breznican (@Breznican) December 10, 2017

Люк был прав: «Всё будет не так, как вы думаете». «Последние джедаи» разобьют вас на части, — а потом соберут снова.

Star Wars: The Last Jedi is so very different, exciting, surprising. So many emotions, so many amazing moments. Stay away from spoilers. — Peter Sciretta (@slashfilm) December 10, 2017

«Последние джедаи» — необычный, волнующий, удивляющий фильм. Так много эмоций, так много потрясающих моментов. Держитесь подальше от спойлеров.

So a lot happens in “Star Wars: The Last Jedi.” — Kristopher Tapley (@kristapley) December 10, 2017

В «Последних джедаях» произошло так много всего.

SPACE DERN — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) December 10, 2017

КОСМИЧЕСКАЯ [актриса Лора] Дёрн

Guys. @rianjohnson has made the most epic, emotionally powerful @starwars film ever. Hands down. My strong advice is to be very wary of spoilers. The less you know about #TheLastJedi, the better. Bravo, bravo, bravo. — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 10, 2017

Ребята. [Режиссёр] Райан Джонсон снял самый эпичный, эмоционально насыщенный фильм по «Звёздным войнам» всех времён. Без сомнений. Мой совет — избегайте спойлеров. Чем меньше вы знаете про «Последних джедаев», тем лучше для вас. Браво, браво, браво!

#TheLastJedi is absolutely fantastic — gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best #StarWars movie since Empire pic.twitter.com/nWWAhlNMJo — ErikDavis (@ErikDavis) December 10, 2017

«Последние джедаи» совершенно фантастичны. Захватывающий, трогательный и забавный фильм с великолепно снятыми кадрами и самыми крутыми сражениями. Когда повествование срывается с места, чёрт возьми, оно не останавливается. Поаплодируйте лучшим «Звёздным войнам» со времён пятого эпизода.

There’s a scene in #StarWars #TheLastJedi that I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped. pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) December 10, 2017

В «Последних джедаях» есть сцена, которую я то и дело прокручиваю в голове. Настолько она неожиданная и ошеломительная. Не хочу её забывать с тех пор, как увидела. Этот фильм не похож на другие «Звёздные войны» — всё, как я и надеялась.