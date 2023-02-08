Обсуждаем феномен «Человека-бензопилы» в 66-м выпуске Фантастического подкаста

В декабре завершился первый сезон аниме «Человек-бензопила». Почему именно история про паренька, отращивающего бензопилы из конечностей и желающего потрогать женскую грудь, привлекла всеобщее внимание? Кто такой Тацуки Фудзимото? Что особенного в его стиле? И как сериал этот стиль сохраняет? Почти два часа горячих обсуждений от Дениса Старостина, Олега Поторокина и Дарьи Беленковой в новом выпуске нашего подкаста!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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