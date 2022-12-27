Обсуждаем «Аватар» и его сиквел в 63-м выпуске Фантастического подкаста

Спустя 13 лет на экраны вышел сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, одного из самых громких фантастических фильмов XXI века, ненадолго популяризовавшего 3D и установившего рекорд по кассовым сборам.

Достоин ли сиквел оригинала? Стоило ли его ждать так долго? Прошёл ли первый фильм проверку временем? Разбираются киноман Кирилл Размыслович, наш постоянный автор Дмитрий Злотницкий, уже посмотревший фильм, а также бывший редактор «Мира фантастики» Олег Гаврилин, поставивший первому «Аватару» одиннадцать баллов из десяти.

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