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    #Аватар (Кэмерон)

    Обсуждаем «Аватар» и его сиквел в 63-м выпуске Фантастического подкаста

    27 декабря 2022
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    27.12.2022
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    #Аватар (Кэмерон)
    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!

    Спустя 13 лет на экраны вышел сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, одного из самых громких фантастических фильмов XXI века, ненадолго популяризовавшего 3D и установившего рекорд по кассовым сборам.

    Достоин ли сиквел оригинала? Стоило ли его ждать так долго? Прошёл ли первый фильм проверку временем? Разбираются киноман Кирилл Размыслович, наш постоянный автор Дмитрий Злотницкий, уже посмотревший фильм, а также бывший редактор «Мира фантастики» Олег Гаврилин, поставивший первому «Аватару» одиннадцать баллов из десяти.

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    Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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