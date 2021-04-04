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    Подкасты

    Обсуждаем «Майора Грома» в 21-м выпуске Фантастического подкаста

    4 апреля 2021
    Кот-император
    04.04.2021
    23582
    0 минут на чтение
    Обсуждаем «Майора Грома» в 21-м выпуске Фантастического подкаста

    1 апреля состоялась премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм — первый настоящий российский кинокомикс. Получилось ли превратить Петербург в Готэм? Что не так с методами Грома? Каковы шансы фильма в прокате? Об этом и многом другом в новом выпуске фантастического подкаста.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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