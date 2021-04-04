Обсуждаем «Майора Грома» в 21-м выпуске Фантастического подкаста

1 апреля состоялась премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм — первый настоящий российский кинокомикс. Получилось ли превратить Петербург в Готэм? Что не так с методами Грома? Каковы шансы фильма в прокате? Об этом и многом другом в новом выпуске фантастического подкаста.
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Предыдущие выпуски
Обсуждаем киберпанк во всех проявлениях в 19-м выпуске Фантастического подкаста
Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес обсуждают ключевые идеи киберпанка и приходят к выводу, что главный отечественный киберпанк — это Пелевин.
Ностальгируем по бумажным журналам в юбилейном 20-м выпуске Фантастического подкаста
Евгений Пекло, Денис Варков и Игорь Хованский вспоминают, что мы читали в детстве, как это повлияло на нас, почему сейчас журналы закрываются одни за другим — и почему они всё ещё востребованы.
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