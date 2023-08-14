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    #космонавтика

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну

    14 августа 2023
    Фото аватара
    14.08.2023
    7977
    5 минут на чтение
    #космонавтика

    Ночью 11 августа на космодроме Восточный в Амурской области состоялся запуск автоматической станции «Луна-25». Она благополучно вышла на опорную орбиту, разогналась с помощью ракетного блока «Фрегат» и отправилась в полёт к Луне. Миссия, которую много лет ждали энтузиасты космонавтики, наконец-то началась. Зачем она нужна? И почему от успеха «Луны-25» зависит будущее российской космонавтики?

    Предыстория

    В СССР существовала обширная исследовательская программа по изучению небесных тел. Поначалу её осуществлением занималось ОКБ-1 Сергея Королёва, затем проекты были переданы НПО имени Лавочкина. Благодаря этим организациям советские учёные сумели первыми запустить автоматические станции к Луне, Венере, Марсу и комете Галлея. Последняя межпланетная миссия началась в июле 1988 года успешными запусками аппаратов «Фобос-1» и «Фобос-2», но, к сожалению, оба были потеряны. 

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну

    Марс-96: схема

    Дальнейшим исследованиям помешал распад СССР. Специалисты НПО имени Лавочкина пытались реализовать хотя бы проект станции «Марс-96», состоящей из орбитального блока, двух малых посадочных аппаратов и двух пенетраторов (ударных зондов, внедряющихся в грунт). В ноябре 1996 года её отправили на околоземную орбиту, но разгонный блок не смог вывести станцию на межпланетную траекторию. Похожая участь ожидала и станцию «Фобос-Грунт», которая стартовала в ноябре 2011 года и тоже не сумела улететь к Марсу. 

    Амбициозные попытки превзойти прошлые достижения провалились. И всё же работа была продолжена, потому что государство, располагающее мощными ракетами и космическими кораблями, не может вечно оставаться в пределах низких орбит. Логика развития внеземной инфраструктуры подразумевает разведку межпланетного пространства, изучение малых и больших тел Солнечной системы для определения будущих задач и возможностей. 

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну 8

    «Фобос-Грунт» на авиасалоне в 2007 году (фото: MKonair). «Но что-то, кажется, пойдёт не так…»

    Поскольку с Марсом явно не задалось, специалисты обратили внимание на Луну. Последняя советская станция «Луна-24» совершила там посадку в августе 1976 года, вернув на Землю образцы грунта из Моря Кризисов массой 170 граммов. Их изучение дало сенсационный результат: было обнаружено присутствие воды! Советские учёные не стали рекламировать своё открытие, допуская возможность ошибки, но научный приоритет был зафиксирован и подтверждён позднее. 

    Проблема в том, что вода не может долго оставаться на поверхности Луны: при отсутствии атмосферного давления она под солнечными лучами будет испаряться и постепенно рассеиваться в космосе. Но теоретически водный лёд, принесённый кометой, оказавшись в тени кратера («холодной ловушке»), будет там сохраняться сколь угодно долго. Поэтому возникла идея отправить аппарат к южному полюсу Луны, где, согласно данным, собранным американским военно-исследовательским аппаратом «Clementine» в 1994 году, есть открытые залежи льда массой около 81 000 тонн (по минимальной оценке). Лёд интересен не только с научной точки зрения — воду из него можно использовать как ресурс для исследовательской базы и как источник топлива, разлагая её на водород и кислород. 

    Появление «Луны-25»

    Первые сведения о «Луне-25», которую раньше называли «Селеной» и «Луной-Глоб», появились в открытом доступе в 1997 году, когда были опубликованы предложения НПО имени Лавочкина по изучению Солнечной системы. В первом варианте проект был похож на «Марс-96» — к Луне собирались отправить два сейсмометра, комплект пенетраторов и полярную посадочную станцию. При этом ориентировочно миссия должна была начаться в период с 2008 по 2015 год. Однако, несмотря на энтузиазм учёных, правительство не спешило выделять деньги, и все ресурсы были направлены на «Фобос-Грунт». Тем не менее работа над проектом «Луна-Глоб» продолжалась, и к нему пытались привлечь японских партнёров, которые сначала хотели отправить свой аппарат на той же ракете, а затем решили ограничиться изготовлением пенетраторов.

    Отношение к проекту изменилось после фиаско «Фобос-Грунта». Но анализ бесславной гибели станции показал, что необходимо переделывать всю конструкцию «Луны-Глоб». Учёные отказались от пенетраторов и сейсмометров, поскольку не удалось доказать, что эксперимент по изучению лунных недр с их помощью будет успешен, и сосредоточились на полярной посадочной станции. В ноябре 2011-го было объявлено, что «Луна-Глоб» стартует в 2015 году. Станция будет нести минимум научного оборудования, а главной задачей станет испытание обновлённой технологии посадки на небесное тело. В январе 2013-го Роскосмос подписал с НПО имени Лавочкина контракт на создание станции, и проект наконец-то получил полное финансирование. Станции присвоили новое название — «Луна-25», которое символизирует преемственность поколений в изучении космоса.

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну 7

    Макет «Луны-Глоб» в 2015 году (фото: Pline, CC BY-SA 4.0)

    Из-за организационных и технических проблем дата запуска станции неоднократно переносилась: на 2016, 2019 и 2021 годы. Менялся и состав оборудования: например, шведские учёные, которые подготовили для неё прибор XSAN, изучающий взаимодействие космической плазмы с поверхностью Луны, передали его китайцам. 

    При подготовке станции были определены районы, куда она сможет прилуниться: основной — к северу от кратера Богуславский и резервные — к юго-западу от кратера Манцини и южнее кратера Пентланд А. В октябре 2021 года было объявлено, что сборка «Луны-25» завершена, а в июле 2023-го, после проведения необходимых испытаний и доработки оборудования, она была доставлена на космодром Восточный.

    В полётном варианте станция состоит из двух частей: посадочной платформы с двигателем и негерметичного приборного контейнера. В последнем размещены нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР для обнаружения водного льда; манипулятор ЛМК, способный раскопать грунт и доставить образцы в лазерный масс-спектрометр ЛАЗМА-ЛР; прибор ПмЛ, который будет изучать лунную пыль, и прибор АРИЕС-Л, предназначенный для исследований разрежённой лунной экзосферы. Кроме того, на «Луне-25» установлен комплекс СТС-Л из восьми телекамер: две из них установлены внизу аппарата и нацелены на поверхность; четыре размещены на сторонах станции и будут передавать на Землю панорамные виды в месте прилунения; ещё две будут «наблюдать» за работой манипулятора. Всё это оборудование снабжается энергией от солнечных батарей и радиоизотопного генератора РИТЭГ на основе диоксида плутония-238.

    Что впереди?

    Станция «Луна-25» была успешно запущена 11 августа, в 2:10:57 по московскому времени, с помощью ракеты-носителя «Союз-2-1б» и вышла на опорную околоземную орбиту. Через час после старта разгонный блок «Фрегат» направил её к Луне, а на следующий день, в 16:00, станция провела успешную коррекцию траектории. На окололунную орбиту она выйдет 16 августа, а мягкую посадку попытается совершить 21 августа.

    Надо сказать, российская станция не одинока в движении к южному полюсу Луны. 14 июля туда же был отправлен индийский аппарат «Чандраян-3», который несёт на себе небольшой планетоход «Прагъян». Его высадка запланирована на 23 августа, поэтому фактически мы наблюдаем космическую «гонку» в миниатюре. Ведь если с российской станцией что-то случится, и придётся отложить её прилунение, индийские коллеги успеют первыми и зафиксируют за собой исторический приоритет в освоении южного полюса Луны. 

    «Луна-25»: зачем нужна российская экспедиция на Луну 6

    Посадочный модуль «Чандраян-3», «соперницы» «Луны-25» (фото: Indian Space Research Organisation, GODL)

    Всё же учёные и энтузиасты космонавтики надеются на лучшее. Успех «Луны-25» даст основания для дальнейшего развития межпланетной космонавтики в нашей стране и восстановления компетенций в космической науке. В 2027 году должна стартовать станция «Луна-26» («Луна-Ресурс»), которая проведёт подробную стереосъёмку лунной поверхности для составления топографической карты и определения химического состава реголита на больших площадях. В 2028 году ожидается запуск «Луны-27» («Луна-Ресурс»), которая займётся более углублённым изучением грунта в приполярном районе и сможет установить пригодность лунной воды для технических систем. В 2030 году рядом с ней совершит посадку «Луна-28» («Луна-Грунт»), которая попытается вернуть образцы местного льда на Землю. После этого можно будет приступить к проектированию модулей для исследовательской базы на Луне, которая когда-нибудь примет космонавтов. 

    Сегодня, в отличие от советских времён, когда любой запуск на орбиты или к планетам стремились превратить в событие политического значения с претензией на мировое лидерство, у нас нет нужды торопиться. Российская ракетно-космическая отрасль заметно отстала в межпланетной космонавтике от других стран. Поэтому новая стратегия внеземной экспансии должна опираться на понимание, что не надо ввязываться в «гонку» за рекордами. Надо брать на себя часть большой работы по расширению границ обитаемого пространства — конечно же, в своих интересах. Космос необъятен и разнообразен, мест для приложения сил хватит всем. 

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    Писатель-фантаст, популяризатор науки, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики России, Санкт-Петербургского Союза ученых, Клуба научных журналистов, Ассоциации футурологов
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