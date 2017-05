Конец весны и начало лета — тихая пора на телевидении. Подходят к концу даже самые затянутые сезоны; никаких громких премьер — поставить главный хит на лето решается только Netflix. Но именно в это время решается судьба эфирной сетки на полгода вперёд и дальше. Весна 2017 года ознаменовалась целой серией закрытий, мы лишились сразу нескольких фантастических шоу. Среди них нет ни одного по-настоящему сильного, но всё равно обидно. Фантастика на малых экранах и так не чувствует себя уверенно, и с каждой неудачей шансы «взлететь» у новых проектов становятся ниже.

В 2017 году четыре канала выпустили четыре очень разных истории о путешествиях во времени. И все эти сериалы решили закрыть после первого же сезона. Спастись в последний момент удалось только «Вне времени»: Эрик Крипке, известный и любимый за «нормальные» сезоны «Сверхъестественного» начал искать другой канал для своего детища, и боссы NBC внезапно согласились найти время для продолжения. Рейтинги у сериала были пороговые, а у канала хватало других успешных новинок («Это мы», «Заложница»), видимо, это его и спасло.

Эпоха за эпохой

А вот телеремейк фильма Time after Time провалился с треском. После показа пяти эпизодов сериал сняли с эфира, что и неудивительно. Каналом ABC владеет Disney, которому проще запустить десять новых проектов, чем держать на плаву один со спорной репутацией. У сериала была отличная задумка: молодой Герберт Уэллс гоняется во времени и пространстве за Джеком Потрошителем Но сюжеты утонули в клише и выглядели слишком наивно. А ещё создатели не учли закон современного телевидения: маньяк должен быть симпатичным!

Войти в историю

Making History смотрело вдвое больше человек, но Fox всё равно закрыл это шоу. Скорее всего, из-за непривычного формата. Путешествия во времени с шутками ниже пояса — дорого в производстве, а зрителей привлекает меньше, чем обычный ситком. «Последнего человека на Земле» от тех же продюсеров продлили ещё на год: шутки тоже ниже пояса, зато можно на костюмах сэкономить.

Радиоволна

Ремейк одноимённого фильма от канала CW, из всех четырёх сериалов ближе к традиционному процедуралу — дочь с помощью старого радиоприёмника связывалась с давно умершим отцом и расследовала с его помощью дела уже в настоящем. Казалось бы, этот сериал рисковал меньше, но и он не увидит второй сезон. Полицейская хроноопера не подошла целевой аудитории канадского канала, знаменитого молодёжными драмами и дешёвой супергероикой. Теперь в прошлое будут отправляться только «Легенды завтрашнего дня».

Сонная лощина

Один из старых проектов Fox потерял на последнем сезоне 40% аудитории. Вот что бывает, если из сериала уходит один из ведущих актёров! Персонажу Николь Бехари нашли замену, герой прошлого Икабод Крейн перебрался в Вашингтон, но зрители не оценили перемен. История не новая, «Красавица и чудовище», «Скользящие» и «Отбросы» наступили на те же грабли. Сложно вспомнить даже один пример, когда после ухода центрального для сюжета персонажа сериал остаётся популярным. Разве что «Родина».

Сын Зорна

На том же канале после первого сезона отправился на покой мультсериал Son of Zorn. Приключения нарисованного героя, очень похожего на Хи-Мена, в современных США выглядели многообещающе, но создатели, ответственные за «Войти в историю», недотянули и здесь. Вместо стильной отсылки к «Кролику Роджеру» — сортирный юмор и заурядная семейная драма.

Впрочем, Fox можно и похвалить: из трёх их трэш-комедий выжила только одна. В отличие от того же CW канал не боится экспериментировать и держит в сетки сериалы на любой вкус. Место закрытого процедурала APB скоро займёт «Одарённые» — второй тв-проект во вселенной Людей Х.

Королевы крика

Стёбный ужастик от канала FX, посвящённый резне в женской общаге. Сериалом руководили Райан Мёрфи и Брэд Фальчук, создатели очень успешной «Американской истории ужасов», но оказалось, что пугать всерьёз у них получается лучше, чем шутить. «Королев крика» продлили на второй сезон, несмотря на скромные результаты первого, и, видимо, зря. Второй сезон оказался полностью провален — из всех работ студии Fox в этом сезоне хуже смотрели только «Сонную лощину». Видимо, заменить красную маску демона на зелёную было не лучшим способом скрыть кризис идей.

Бессильные

Первый комедийный сериал во вселенной DC, посвящённый страховщикам в мире супергероев, стал одним из главных разочарований года. Плохо в комедии от NBC решительно всё: актёрская игра, сценарий и беспомощные шутки. Не спасают даже талантливые Алан Тьюдик и Дэнни Пуди. Последние эпизоды даже сняли с эфира во время забастовки сценаристов. Похоже, Marvel опять впереди: очень похожий по задумке сериал Damage Control вряд ли провалится с таким треском.

Изумрудный город

Фэнтези-сериал от режиссёра Тарсема Сингха на старте выглядел лучше, поражал картинкой, достойной большого кино, но ничего, кроме этой картинки, у него не оказалось. Меняя сюжет сказки Баума, он заставляет героев совершать странные поступки, совсем не следит за интригой, предпочитая вставлять слоу-мо вместо проясняющих ситуацию диалогов. Хотя небольшой круг фанатов у сериала всё-таки появился — в основном их интересовал роман Элли со Страшилой.

У канала NBC вообще не ладится с фантастикой. Grimm закончился, а остальные проекты сошли с дистанции уже на первом сезоне. «Константин», перезапуск «Героев», «Верь»… только Timeless чудом этого избежал. Со времён «Квантового скачка» и «Альфа» прошло уже 25 лет, и ничего равного этим сериалам на канале так и не появилось.

Корпорация

Про недостатки «Корпорации» от канала SyFy мы уже говорили в рецензии. Сам по себе сериал был неплох и содержал интересные идеи. Как вам такой поворот: в мире победивших корпораций натуральная еда — редкость, и поэтому в сети гуляет… продовольственное порно? Или таксист-мотоциклист, развозящий пассажиров по этажам покосившегося небоскрёба?

В сериале была отличная визуальная составляющая. Но сюжет подкачал. Бен Аффлек и Мэтт Деймон, похоже, были продюсерами только на словах, их влияния не чувствуется вообще. На канале Syfy фантастике приходится конкурировать только с фантастикой, а на фоне «Волшебников», «Пространства» и «12 обезьян» «Корпорация» выглядела бледно.

Мужчина ищет женщину

Злоключения неудачника Джоша кончились. Сериал завершился на счастливой ноте: герой обрёл любовь и празднует свадьбу. Можно было продолжать и дальше, показывать сатиру на жизнь молодожёнов, но, признаем честно, три сезона такого авангарда — максимум, на что мы могли рассчитывать. Сериал был крайне неровным, гротескным, его порой бросало чуть ли не к уровню «Муви 43», но за жёсткий стёб над романтическими комедиями мы его любили.

Третий сезон во многом держался на талантливой Кэти Финдли — надеемся, юная актриса будет часто сниматься в фантастике. Опыт у неё уже немалый: кроме девушки Джоша, она была и новой Лорой Палмер в американском ремейке The Killing, и соседкой-неформалкой с тёмным прошлым в How to Get Away with Murder.