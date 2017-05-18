Конец весны и начало лета — тихая пора на телевидении. Подходят к концу даже самые затянутые сезоны; никаких громких премьер — поставить главный хит на лето решается только Netflix. Но именно в это время решается судьба эфирной сетки на полгода вперёд и дальше.

Весна 2017 года ознаменовалась целой серией закрытий, мы лишились сразу нескольких фантастических шоу. Среди них нет ни одного по-настоящему сильного, но всё равно обидно. Фантастика на малых экранах и так не чувствует себя уверенно, и с каждой неудачей шансы «взлететь» у новых проектов становятся ниже.

В 2017 году четыре канала выпустили четыре очень разных истории о путешествиях во времени. И все эти сериалы решили закрыть после первого же сезона. Спастись в последний момент удалось только «Вне времени»: Эрик Крипке, известный и любимый за «нормальные» сезоны «Сверхъестественного» начал искать другой канал для своего детища, и боссы NBC внезапно согласились найти время для продолжения. Рейтинги у сериала были пороговые, а у канала хватало других успешных новинок («Это мы», «Заложница»), видимо, это его и спасло.

Эпоха за эпохой

10 сериалов, которые скоро закроют 9

А вот телеремейк фильма Time after Time провалился с треском. После показа пяти эпизодов сериал сняли с эфира, что и неудивительно. Каналом ABC владеет Disney, которому проще запустить десять новых проектов, чем держать на плаву один со спорной репутацией. У сериала была отличная задумка: молодой Герберт Уэллс гоняется во времени и пространстве за Джеком Потрошителем Но сюжеты утонули в клише и выглядели слишком наивно. А ещё создатели не учли закон современного телевидения: маньяк должен быть симпатичным!

Войти в историю

10 сериалов, которые скоро закроют 4

Making History смотрело вдвое больше человек, но Fox всё равно закрыл это шоу. Скорее всего, из-за непривычного формата. Путешествия во времени с шутками ниже пояса — дорого в производстве, а зрителей привлекает меньше, чем обычный ситком. «Последнего человека на Земле» от тех же продюсеров продлили ещё на год: шутки тоже ниже пояса, зато можно на костюмах сэкономить.

Радиоволна

10 сериалов, которые скоро закроют 2

Ремейк одноимённого фильма от канала CW, из всех четырёх сериалов ближе к традиционному процедуралу — дочь с помощью старого радиоприёмника связывалась с давно умершим отцом и расследовала с его помощью дела уже в настоящем. Казалось бы, этот сериал рисковал меньше, но и он не увидит второй сезон. Полицейская хроноопера не подошла целевой аудитории канадского канала, знаменитого молодёжными драмами и дешёвой супергероикой. Теперь в прошлое будут отправляться только «Легенды завтрашнего дня».

Сонная лощина

10 сериалов, которые скоро закроют 7

Один из старых проектов Fox потерял на последнем сезоне 40% аудитории. Вот что бывает, если из сериала уходит один из ведущих актёров! Персонажу Николь Бехари нашли замену, герой прошлого Икабод Крейн перебрался в Вашингтон, но зрители не оценили перемен. История не новая, «Красавица и чудовище», «Скользящие» и «Отбросы» наступили на те же грабли. Сложно вспомнить даже один пример, когда после ухода центрального для сюжета персонажа сериал остаётся популярным. Разве что «Родина».

Сын Зорна

10 сериалов, которые скоро закроют 8

На том же канале после первого сезона отправился на покой мультсериал Son of Zorn. Приключения нарисованного героя, очень похожего на Хи-Мена, в современных США выглядели многообещающе, но создатели, ответственные за «Войти в историю», недотянули и здесь. Вместо стильной отсылки к «Кролику Роджеру» — сортирный юмор и заурядная семейная драма.

Впрочем, Fox можно и похвалить: из трёх их трэш-комедий выжила только одна. В отличие от того же CW канал не боится экспериментировать и держит в сетки сериалы на любой вкус. Место закрытого процедурала APB скоро займёт «Одарённые» — второй тв-проект во вселенной Людей Х.

Королевы крика

10 сериалов, которые скоро закроют 11

Стёбный ужастик от канала FX, посвящённый резне в женской общаге. Сериалом руководили Райан Мёрфи и Брэд Фальчук, создатели очень успешной «Американской истории ужасов», но оказалось, что пугать всерьёз у них получается лучше, чем шутить. «Королев крика» продлили на второй сезон, несмотря на скромные результаты первого, и, видимо, зря. Второй сезон оказался полностью провален — из всех работ студии Fox в этом сезоне хуже смотрели только «Сонную лощину». Видимо, заменить красную маску демона на зелёную было не лучшим способом скрыть кризис идей.

Бессильные

10 сериалов, которые скоро закроют 6

Первый комедийный сериал во вселенной DC, посвящённый страховщикам в мире супергероев, стал одним из главных разочарований года. Плохо в комедии от NBC решительно всё: актёрская игра, сценарий и беспомощные шутки. Не спасают даже талантливые Алан Тьюдик и Дэнни Пуди. Последние эпизоды даже сняли с эфира во время забастовки сценаристов. Похоже, Marvel опять впереди: очень похожий по задумке сериал Damage Control вряд ли провалится с таким треском.

Изумрудный город

10 сериалов, которые скоро закроют 1

Фэнтези-сериал от режиссёра Тарсема Сингха на старте выглядел лучше, поражал картинкой, достойной большого кино, но ничего, кроме этой картинки, у него не оказалось. Меняя сюжет сказки Баума, он заставляет героев совершать странные поступки, совсем не следит за интригой, предпочитая вставлять слоу-мо вместо проясняющих ситуацию диалогов. Хотя небольшой круг фанатов у сериала всё-таки появился — в основном их интересовал роман Элли со Страшилой.

У канала NBC вообще не ладится с фантастикой. Grimm закончился, а остальные проекты сошли с дистанции уже на первом сезоне. «Константин», перезапуск «Героев», «Верь»… только Timeless чудом этого избежал. Со времён «Квантового скачка» и «Альфа» прошло уже 25 лет, и ничего равного этим сериалам на канале так и не появилось.

Корпорация

10 сериалов, которые скоро закроют 3

Про недостатки «Корпорации» от канала SyFy мы уже говорили в рецензии. Сам по себе сериал был неплох и содержал интересные идеи. Как вам такой поворот: в мире победивших корпораций натуральная еда — редкость, и поэтому в сети гуляет… продовольственное порно? Или таксист-мотоциклист, развозящий пассажиров по этажам покосившегося небоскрёба?

В сериале была отличная визуальная составляющая. Но сюжет подкачал. Бен Аффлек и Мэтт Деймон, похоже, были продюсерами только на словах, их влияния не чувствуется вообще. На канале Syfy фантастике приходится конкурировать только с фантастикой, а на фоне «Волшебников», «Пространства» и «12 обезьян» «Корпорация» выглядела бледно.

Мужчина ищет женщину

10 сериалов, которые скоро закроют 5

Злоключения неудачника Джоша кончились. Сериал завершился на счастливой ноте: герой обрёл любовь и празднует свадьбу. Можно было продолжать и дальше, показывать сатиру на жизнь молодожёнов, но, признаем честно, три сезона такого авангарда — максимум, на что мы могли рассчитывать. Сериал был крайне неровным, гротескным, его порой бросало чуть ли не к уровню «Муви 43», но за жёсткий стёб над романтическими комедиями мы его любили.

Третий сезон во многом держался на талантливой Кэти Финдли — надеемся, юная актриса будет часто сниматься в фантастике. Опыт у неё уже немалый: кроме девушки Джоша, она была и новой Лорой Палмер в американском ремейке The Killing, и соседкой-неформалкой с тёмным прошлым в How to Get Away with Murder.

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Павел Ильин
Павел Ильин
Математик, игрок, ролевик, редактор настольных игр.

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